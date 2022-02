Terapia intensiva dell'ospedale San Filippo Neri di Roma - Ansa

Sono 5.339.679 gli italiani al di sopra dei 5 anni ancora senza prima dose di vaccino anti Covid: una settimana fa erano 5,8 milioni. Gli ultracinquantenni 'no vax' sono 1.404.960, centomila in meno rispetto alla precedente rilevazione. I dati emergono dall'ultimo bollettino emesso dalla struttura del commissario all'emergenza Francesco Figliuolo. È la fascia pediatrica (5-11 anni) quella che ha il maggior numero di persone senza iniezione (1.796.090, la metà del totale di questa classe d'età); segue la fascia 40-49 anni (873.476, poco meno del 10%). Tra i non vaccinati c'è anche la quota di chi è esentato per problemi di salute.



Il dato sui non vaccinati è di grande rilevanza perché i non vaccinati, rispetto a chi ha avuto anche la dose booster, hanno un tasso di ricoveri in terapia intensiva 25 volte più alto. È quanto emerge dal report esteso dell'Istituto superiore di sanità. "Il tasso di ricoveri in terapia intensiva standardizzato per età, relativo alla popolazione di età 12 anni, nel periodo 24/12/2021-23/01/2022 per i non vaccinati (40 ricoveri in terapia intensiva per 100.000 ab.) risulta circa dodici volte più alto - si legge nel report - rispetto ai vaccinati con ciclo completo da 120 giorni (3 ricoveri in terapia intensiva per 100.000 ab.) e circa venticinque volte più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva/booster (2 ricoveri in terapia intensiva per 100.000 ab.). Per quanto riguarda i ricoveri ordinari "il tasso di ospedalizzazione standardizzato per età relativo alla popolazione di età 12 anni nel periodo 24/12/2021-23/01/2022 per i non vaccinati (399 ricoveri per 100.000 ab.) risulta circa sei volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da 120 giorni (72 ricoveri per 100.000 ab.) e circa dieci volte più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva/booster (39 ricoveri per 100.000 ab.)".

Una brutta notizia arriva dal Bambino Gesù di Roma, dove è morto un piccolo di 10 anni. "Il piccolo paziente di Pomezia, ricoverato dal 31 gennaio - si legge in una nota congiunta dell'unità di crisi Covid della Regione Lazio e dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù - presentava una comorbidità importante, compromessa purtroppo in modo decisivo dall'infezione da Sars-CoV-2. Vicinanza alla famiglia dai sanitari e dalle istituzioni e un caloroso appello a proseguire nella vaccinazione anti-Covid dei bambini e dei ragazzi per proteggere tutti, anche i più fragili, dai rischi della malattia".