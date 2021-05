Ansa

La Commissione europea ha firmato il contratto con Pfizer-BionTech per la fornitura di 1,8 miliardi di dosi del vaccino contro il Covid e le sue varianti per il periodo 2021-2023. Lo hanno annunciato la presidente della Commissione Ursula von der Leyen e la commissaria per la Salute, Stella Kyriakides. Intanto l'Oms Europa raccomanda di "ripensare o evitare" i viaggi internazionali. Mentre in Italia i contagi crollano, le vaccinazioni corrono e almeno 6 regioni "vedono" già la zona bianca.

Lombardia, quasi 5 milioni le adesioni al vaccino (60%)

Su circa 8,5 milioni di lombardi vaccinabili (over 15), il 60% ha già detto sì al vaccino. Lo scrive su Twitter la vice presidente e assessora al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, annunciando che già 338mila cittadini della fascia d'età 40-49 si sono prenotati da ieri sera. "Nel complesso 4.958.516 sono le adesioni alla campagna vaccinale".

L'incidenza scende a 70. Le 6 regioni da zona bianca

Grazie alla vaccinazione delle categorie più a rischio, i fragili e gli anziani, è scesa in picchiata la curva dei nuovi casi di Covid, con un calo di oltre il 30% in una sola settimana. E si riduce drasticamente la pressione sulle strutture sanitarie: in 6 settimane sono diminuiti del 60% i ricoveri ordinari e del 55% quelli in terapia intensiva. Lo rileva il monitoraggio della Fondazione Gimbe nella settimana 12-18 maggio.

L'incidenza nazionale è scesa a 70 nuovi casi settimanali per 100mila abitanti. Non è lontana, dunque, la soglia dei 50 casi per 100mila, sotto la quale si può riprendere un tracciamento efficace e si entra in "zona bianca" abbandonando le restrizioni. Già sei regioni, a oggi, sono sotto soglia e potrebbero sperare nella zona bianca, anche se per entrarvi servono tre settimane consecutive con incidenza inferiore a 50: si tratta di Veneto (incidenza 48), Abruzzo (44), Liguria (43), Friuli Venezia Giulia (29), Sardegna (27) e Molise (22).

Oms Europa: evitare viaggi internazionali

Mentre i progressi contro la pandemia rimangono "fragili", è prudente evitare i viaggi internazionali. L'ha detto il direttore regionale dell'Oms per l'Europa, Hans Kluge, in conferenza stampa: "In questo momento, di fronte a una continua minaccia e a nuova incertezza, dobbiamo continuare a esercitare cautela e ripensare o evitare i viaggi internazionali".