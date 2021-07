Lapresse

Il monitoraggio settimanale ministero della Salute-Iss sulla situazione Covid-19 in Italia registra un balzo in avanti per l'incidenza e l'Rt, che questa settimana si attestano rispettivamente a 58 e 1,57. I due valori, che registrano la circolazione del virus e la replicabilità del contagio, sono oltre le rispettive soglie dei 50 nuovi casi ogni 100mila abitanti e dell'1,50. La scorsa settimana si attestavano a 41 e 1,26. I due parametri, insieme a quelli della saturazione delle aree mediche e delle terapie intensive, determinano il cambio di fascia delle regioni e le relative restrizioni. Nel monitoraggio sono 20 - rispetto alle 19 della scorsa settimana - le regioni e province autonome classificate a rischio moderato e una (Molise) a rischio basso. Diciassette riportano allerte di resilienza.

Nessuna regione supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o in area medica, ma aumentano i ricoveri. Il tasso di occupazione in intensiva è stabile al 2%, con un lieve aumento nel numero di ricoverati che passa da 165 (20 luglio) a 189 (27 luglio). Il tasso di occupazione in aree mediche sale al 3% rispetto al 2% della scorsa settimana. Il numero di ricoverati in queste aree è passato da 1.194 a 1.611.

Parametri ospedalieri più elevati al Sud

Ad avere i parametri ospedalieri più elevati (al 27 luglio) sono le regioni del Sud. Sicilia, Calabria e Campania hanno un valore di occupazione nelle aree mediche rispettivamente dell'8%, del 6,6%, e del 4,9%. Sicilia e Sardegna ma anche il Lazio hanno, nello stesso periodo, un valore di occupazione delle terapie intensive rispettivamente del 4,7%, del 4,2% e del 3,7%. Per quanto riguarda, invece, l'incidenza su 100mila abitanti nella settimana del 23-29 luglio, sono Sardegna, Toscana e Lazio le regioni dove il contagio corre, rispettivamente con 136,2, 94,5 e 87,5.

Con i nuovi parametri, la soglia critica che segna il passaggio alla zona gialla per le Regioni è fissata al 10% e 15% di occupazione rispettivamente per le intensive e per i reparti ordinari.

Questi i tassi di occupazione nelle varie regioni rispettivamente per le aree mediche e le terapie intensive: Abruzzo 1,8% e 0,0%; Basilicata 3,8% e 0,0%; Calabria 6,6% e 3,3%; Campania 4,9% e 1,8%; Emilia Romagna 2,5% e 1,2%; Friuli Venezia Giulia 0,8% e 1,1%; Lazio 4,0% e 3,7%; Liguria 2,1% e 2,8%; Lombardia 2,8% e 2,0%; Marche 1,3% e 1,9%; Molise 0,6% e 0,0%; PA di Bolzano 2,6% e 0,0%; PA di Trento 1,2% e 0,0%; Piemonte 1,2% e 0,5%; Puglia 2,8% e 2,2%; Sardegna 4,4% e 4,2%; Sicilia 8% e 4,7%; Toscana 2,2% e 3,3%; Umbria 1,8% e 2,1%; Valle d'Aosta 1,5% e 0,0%; Veneto 1,5% e 1,6%. ITALIA 2,9% e 2,2%.