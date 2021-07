La Sanofi Pasteur si prepara a immettere sulmercato un nuovo vaccino - Ansa / Epa / Sanofi

Balzo dei positivi ai test per i Covid individuati nelle ultime 24 ore, sono 3.558 secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.072. Sono invece 10 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 7.

Salgono le terapie intensive per Covid, oltre ai ricoveri nei reparti ordinari. Sono 165 i pazienti in rianimazione per il coronavirus in Italia. Gli ingressi giornalieri sono 11 (ieri 16). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.194, quindi 6 in più rispetto a ieri.



Sono 218.705 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 89.089. Il tasso di positività è dell'1,6%, in calo rispetto al 2,3% di ieri.

I casi in Italia dall'inizio dell'epidemia sono 4.293.083, i morti 127.884. I dimessi ed i guariti sono invece 4.115.889, con un incremento di 1.760 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 49.310, in aumento di 1.785 unità nelle ultime 24 ore.



La campagna vaccinale continua ad andare avanti spedita. Il 51,07% della popolazione over 12 in Italia ha completato il ciclo vaccinale. È quanto si legge sul sito dell'Aifa, con dati aggiornati alle 6.08 di oggi. Il totale delle somministrazioni è di 62.123.241 dosi.



Inoltre "stamattina alle 7 erano stati scaricati nel nostro paese oltre 36 milioni di certificati verdi digitali. Questo mostra che, attraverso le nuove tecnologie, abbiamo una potenzialità di relazione diretta con i cittadini che è straordinaria e che dovremmo cercare di mettere a servizio dei cittadini stessi",lo ha fatto sapere il ministro della Salute Roberto Speranza.

Effetto Europei, a Roma contagi quintuplicati​

I nuovi casi di Covid si sono quasi quintuplicati nella Capitale rispetto all'11 luglio scorso, giorno della finale degli Europei di calcio. Oggi Roma supera quota 500 (557 per l'esattezza i contagi registrati nelle ultime 24 ore) mentre l'11 luglio i nuovi contagiati erano 122. Stesso andamento per i contagi registrati nella Regione Lazio che oggi sono 681 nuovi positivi (su quasi 33mila test) a fronte di 164 registrati l'11 luglio (su circa 20mila test). "Stiamo pagando il cosiddetto "effetto Gravina" ma senza complicazioni negli

ospedali - ha detto stamattina l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato -. I casi sono ancora destinati ad aumentare per

l'effetto del calo di tensione in occasione dei festeggiamenti per gli Europei, che durerà ancora alcuni giorni".

Due nuove zone rosse in Sicilia

Due nuove "zone rosse" in Sicilia. Si tratta di Caltabellotta, dove si è registrato un cluster in seguito a un banchetto nuziale, e Favara: entrambi i comuni sono in provincia di Agrigento. A prevederle un'ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, a seguito dell'aumento considerevole di positivi al Covid. Il provvedimento, varato a seguito delle note dell'Azienda sanitaria provinciale e dei sindaci dei due Comuni, sarà in vigore dal 22 al 29 luglio.



Regno Unito, oggi morte 96 persone per Covid​

Nel Regno Unito, dove da ieri è scattato il "liberi tutti" si registrano 96 ulteriori decessi per coronavirus in 24 ore, la cifra più alta dal 24 marzo quando furono 98. Secondo l'ultimo aggiornamento dei dati ufficiali, aumentano anche i nuovi casi di covid-19 e

se ne contano 46.558 in un giorno, un balzo che corrisponde ad un aumento pari al 40,7% rispetto ad una settimana fa. Secondo gli esperti a rischiare di più sono i non vaccinati. "L'elemento positivo che vedo in Italia, così come in Inghilterra ed Israele che hanno vaccinato prima di noi, a fronte di un incremento dei contagi si vede solo una piccola quota di casi gravi perché il vaccino evita in modo quasi totale l'insorgenza di malattia grave", spiega il virologo dell'Università degli Studi di Milano, Fabrizio

Pregliasco.



Francia, «impennata mai vista»​

Diciottomila nuovi casi di coronavirus in Francia nelle ultime 24 ore, un'impennata "mai vista", secondo il ministro della Salute Olivier Véran, che attribuisce questo inquietante aumento alla variante Delta. La settimana scorsa, in Francia, si contavano meno di 7.000 casi ed ora siamo a 18.000. "Questo - ha detto Veran durante il suo intervento all'Assemblea Nazionale - equivale ad un aumento della circolazione del virus dell'ordine del 150% in una settimana: non abbiamo mai visto una cosa del genere, né con il

Covid (il ceppo storico del virus) né con la variante inglese, né con quella sudafricana né brasiliana".

Gli Stati Uniti invitano a non viaggiare in Gran Bretagna​

Gli Stati Uniti mettono in guardia i proprio cittadini dal viaggiare nel Regno Unito a causa della nuova impennata dei contagi da Covid dovuti soprattutto alla variante Delta. I Cdc, la massima autorità sanitaria federale statunitense, hanno alzato al massimo livello di rischio la Gran Bretagna, proprio nel momento in cui il governo del premier Boris Johnson è impegnato a revocare le

ultime restrizioni.



In Germania i casi raddoppiano​

In Germania i casi di Covid-19 rispetto alla settimana precedente quasi il doppio. Secondo l'istituto di salute pubblica Robert Koch i nuovi casi nelle ultime 24 ore sono 1183, mentre una settimana fa erano ancora 646. L'incidenza del virus continua a crescere in modo costante da due settimane, riferisce l'Rki, e ha raggiunto il valore di 10,9 mentre il 6 luglio era ancora a 6,4. Nelle ultime 24 ore la Germania ha registrato 34 nuovi decessi per coronavirus.

Belgio, +42% di contagi in una settimana​

Tra il 10 e il 16 luglio sono stati rilevati in Belgio in media 1.330 nuovi contagi da Sars-CoV-2 al giorno, con un incremento del 42% rispetto alla settimana precedente. Tra il 13 e il 19 luglio si sono registrate una media di 25,7 ricoveri al giorno per coronavirus, in aumento del 48% rispetto al periodo di riferimento precedente. Complessivamente risultano ricoverate per la Covid 265 persone (+ 13%) . Continua invece a diminuire leggermente il numero dei pazienti in terapia intensiva,



Iran al palo con le vaccinazioni per le sanzioni Usa​

L'Iran ha registrato un nuovo record negativo di contagi da Covid-19 nelle ultime 24 ore, con 27.444 casi accertati, arrivando in tutto a 3.576.148 dall'inizio della pandemia. Lo riferisce il ministero della Salute di Teheran, aggiungendo che nello stesso arco di tempo le vittime sono state 250, ai massimi da due mesi, e salgono così in tutto a 87.624. La campagna vaccinale nella Repubblica

islamica è intanto ancora al palo, con 9,2 milioni di somministrazioni complessive. Teheran denuncia da tempo gli ostacoli posti dalle sanzioni Usa alle importazioni di vaccini.



Olimpiadi avanti tutta, nonostate tutto​

I Giochi si dovevano fare e si faranno, nonostante gran parte della popolazione giapponese sia contraria per la paura di nuove impennate di positività durante le Olimpiadi. Thomas Bach lo ha ribadito anche oggi alla 138esima sessione del Cio a Tokyo, che ha sancito ufficialmente la variazione dello storico motto olimpico. 'Citius, altius, fortius, communis'. 'Più veloce, più alto, più forte,

insiemè, la variazione dopo 127 anni di storia. Perchè insieme il movimento olimpico vuole superare l'era della pandemia.

"La cancellazione sarebbe stata facile, ma non è mai stata un'opzione per noi", perché "il Cio non abbandona mai gli atleti", ha detto il presidente del Cio. Persiste lo stato d'emergenza prorogato fino a fine evento, possibilità di muoversi fuori dal circuito dei Giochi ridotta a zero per i primi 14 giorni e un meccanismo di ingresso nel Paese che tuttavia con il passare dei giorni diventa sempre più rodato. Ma a soli tre giorni dall'apertura ufficiale dei Giochi di Tokyo 2020, resta ancora un clima di incertezza dovuto all'evolversi della pandemia di Covid in Giappone



L'Ema valuta un nuovo vaccino della Sanofi Pasteur​

Il comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell'Ema, l'Agenzia europea per i medicinali, ha avviato una procedura di valutazione per Vidprevtyn, un vaccino contro il Covid-19 sviluppato da Sanofi Pasteur. La decisione del Chmp si basa sui risultati preliminari degli studi di laboratorio (dati non clinici) e dei primi studi clinici negli adulti, i quali suggeriscono che il vaccino innesca la produzione di anticorpi che colpiscono Sars-CoV-2, il virus che causa il COVID-19 e può aiutare a proteggere dalla malattia. L'Ema valuterà i dati non appena saranno disponibili per decidere se i benefici superano i rischi.

Hollywood può obbligare il vaccino sul set



Il vaccino anti-Covid potrà essere reso obbligatorio sui set cinematografici e televisivi.La decisione è frutto di un accordo tra i principali studios di Hollywood e i sindacati di categoria in quelli che sono i nuoviprotocolli anti-Covid e che includono appunto anche i vaccini. L'annuncio arriva proprio quando la produzione per la seconda serie di Bridgerton è stata costretta ad uno stop dopo che una persona è risultata per due volte positiva al Covid. Lo ha confermato la stessa Netflix. Non è chiaro se si tratta di un

membro del cast o della squadra. Solo la settimana scorsa la produzione della fortunata serie tivù era stata fermata a causa di una persona risultata positiva tra i membri della squadra, era ripresa poi il giorno successivo dopo aver accertato che tutti gli altri erano negativi. Le nuove procedure per l'obbligo del vaccino sui set rimarranno in vigore fino al prossimo 30 settembre e arrivano in

concomitanza dell'aumento dei contagi a causa della variante Delta e che in particolare nella zona di Los Angeles hanno portato le autorità a richiedere di nuovo l'uso della mascherina all'interno per tutti.