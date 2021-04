In terapia intensiva - Ansa

Sono 13.447 i nuovi casi di Covid-19 e 476 i morti registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto a ieri (358). I decessi da inizio pandemia hanno quindi superato quota 115mila.

Per quanto riguarda la pressione sugli ospedali sono 3.526 i pazienti ricoverati nelle rianimazioni per Covid in Italia, in calo di 67 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 242 (ieri 167). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 26.952 persone, in calo di 377 rispetto a ieri.



Sono 304.990 tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 190.635. Il tasso di positività è del 4,4%, in calo di 0,7 punti rispetto a ieri quando era stato del 5,1%.



Le regioni​

Con 38.490 tamponi effettuati è di 1.975 il numero di nuovi casi positivi registrati in Lombardia, dove continua lentamente a diminuire il numero dei ricoverati. Sono 787 quelli in terapia intensiva (-24), e 5.727 negli altri reparti (-36). Continua a crescere il totale dei decessi, che da inizio pandemia arriva a 31.909 d cui 94 ieri. Per quanto riguarda le Province, 506 casi sono stati segnalati a Milano, di cui 208 in città, 457 a Varese, 226 a Como, 160 a Monza, 136 a Brescia, 118 a Mantova, 86 a Cremona, 85 a Pavia, 71 a Bergamo. 44 a Lecco, 40 a Lodi e 10 a Sondrio.



Segnali di leggero miglioramento in Campania. Sono 1.627 i casi positivi al Covid nelle ultime 24 ore in Campania su 14.571 tamponi molecolari esaminati. Secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione Campania, l'indice di positività si attesta, dunque, all'11,16%. Sette le persone decedute, delle quali cinque nelle ultime 48 ore, due in precedenza ma registrati ieri. Le persone guarite, invece, sono 1848. In merito alla situazione degli ospedali diminuiscono leggermente i posti letto occupati in terapia intensiva, oggi sono 133 e ieri erano 136, e anche quelli in degenza, oggi 1592 e ieri 1594.

Ancora 41 decessi, ma casi e ricoveri in calo: i malati effettivi di covid in Emilia Romagna,a oggi sono 64.953 (-1.473 rispetto a ieri). Di Covid Emilia Romagquesti, le persone in isolamento a casa sono nel complesso 61.968 (-1.372), il 95,4% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 331 (-1 rispetto a ieri), 2.654 quelli negli altri reparti Covid (-100).Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in regione si sono registrati 352.908 casi di positività, 785 in più rispetto a ieri, su un totale di 26.058 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 3% (età media 41,8 anni). Alle 15 di oggi, per quanto riguarda i vaccini, erano state somministrate complessivamente 1.157.315 dosi; sul totale, 350.455 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.



Segnali positivi anche in Veneto. Sono 883 i nuovi positivi in regione, dato che porta il totale da inizio pandemia a 396.677; i morti sono 42, pari ad un totale di 10.994. L'incidenza dei positivi sui tamponi è del 2,47%, ad oggi nella regione vi sono 30.559 positivi. In miglioramento i dati dei ricoverati, pari a 2.076, ovvero -46 rispetto a ieri. Di questo -30 pazienti si registrano in area non critica, -16 nelle terapie intensive.

Sono 8 i nuovi decessi di persone positive al coronavirus registrati nel bollettino odierno, diffuso da Regione Liguria: le vittime da inizio emergenza sono salite a 4.018. In ospedale ci sono 745 ricoverati, 1 in meno di ieri. Di questi, 87 sono in terapia intensiva. Il report segnala anche 231 nuovi casi; nelle ultime 24 ore effettuati 4.728 tamponi molecolari e 2.594 antigenici rapidi. Sul fronte vaccini, dei 483.380 consegnati, ne sono stati somministrati 414.454, ovvero l'86%.



In Sardegna nell'ultimo aggiornamento sono stati rilevati 327 nuovi contagi. Si registrano anche otto nuovi decessi (1.285 in tutto). Sono 340, invece, i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (-1), mentre sono 56 (+1) quelli in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 16.970. Sul territorio 112 nuovi contagi sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 40 nel Sud Sardegna, 27 a Oristano, 61 a Nuoro, 87 a Sassari.

Sono 577 in più, rispetto a ieri, le persone risultate positive al coronavirus in Calabria su 4.086 tamponi eseguiti. Dall'inizio dell'emergenza i decessi sono 910 (+4 rispetto a ieri), i ricoveri sono 514 (+3 rispetto a ieri), dei quali 43 in terapia intensiva, i guariti sono 38.667 (+236 rispetto a ieri). I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 234, Catanzaro 92, Crotone 83, Vibo Valentia 19, Reggio Calabria 143. Gli attualmente positivi sono 12.907.



Oggi l'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1.057 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 158 dopo test antigenico), pari al 4,7% dei 22.670 tamponi eseguiti, di cui 12.409 antigenici. Dei 1.057 nuovi casi, gli asintomatici sono 469 (44,4%). I casi sono così ripartiti: 187 screening, 619 contatti di caso, 251 con indagine in corso; per ambito: 13 rsa/Strutture socio-assistenziali, 92 scolastico, 952 popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 332.297 così suddivisi su base provinciale: 177.818 Torino, 47.396 Cuneo, 26.858 Alessandria, 25.710 Novara, 16.133 Asti, 12.460 Vercelli, 11.887 Verbano-Cusio-Ossola, 10.198 Biella, oltre a 1.408 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi.