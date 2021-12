Una terapia intensiva - Ansa foto d'archivio

44.595 nuovi casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore, record assoluto da quando quasi due anni fa è esplosa la pandemia. Ieri i casi erano stati 36.293. Il precedente record era stato registrato il 13 novembre del 2020, quando i casi individuati furono 40.902.

In risalita il numero dei morti, 168 (ieri 146) per un totale di 136.245 vittime. Prosegue anche la crescita dei ricoveri ordinari che sono 178 in più rispetto a ieri (+163) per 8722 complessivi. In crescita le terapie intensive: 1023 i pazienti (+13 rispetto a ieri) con 93 ingressi al giorno.



Sono 901.450 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 779.303. Il tasso di positività è al 4,9%, in lieve aumento rispetto al 4,6% di ieri.

La regione con l'incremento maggiore di casi è sempre la Lombardia con 12.913 positivi nelle ultime 24 ore. Seguono il Veneto, con 5.023 casi, il Piemonte con 4.304 casi e la Campania con 3.599 casi. Il totale degli attuali positivi è di 430.029 persone (+27.300), di cui 420.284 in isolamento domiciliare. Mentre salgono a 4.950.780 i dimessi guariti dal Covid (+17.117).

