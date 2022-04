Oggi contagi in aumento ma ricoveri in calo - Ansa

Sono 99.848 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, contro i 27.214 di ieri (relativi ad un giorno festivo e con un numero ridotto di tamponi) e, soprattutto, i 62.037 di mercoledì scorso. I tamponi processati sono 610.600 (ieri 174.098) per cui il tasso di positività risale dal 15,6 al 16,4%.

I decessi sono 205 (ieri 127): il numero totale delle vittime dall'inizio della pandemia diventa 162.098. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Le terapie intensive sono 9 in meno (ieri +11), ovvero 413 in tutto, con 44 ingressi del giorno; i ricoveri scendono di 7 unità (ieri +274) per un totale di 10.207.



La regione con il maggior numero di nuovi casi è la Lombardia con 14.065 seguita da Campania (12.275), Lazio (10.681), Veneto (9.754) e Puglia (8.887). Il numero totale dei casi dall'inizio della pandemia è

15.858.442.

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 101.614 (ieri 35.763) per un totale di 14.489.444. Gli attualmente positivi scendono di 1.379 unità (ieri -8.564), 1.206.900 in tutto. Di questi, 1.196.280 sono in isolamento domiciliare.