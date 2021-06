Ritorno alla normalità sui Navigli di Milano - Ansa

Sono 1.325 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.400. Sono invece 37 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 52.

200.315 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 203.173. Il tasso di positività è dello 0,7%, stabile rispetto a ieri quando era allo 0,6%.

Sono 444 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, con un calo di 27 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 15 (ieri erano stati 9). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.888, in calo di 176 unità rispetto a ieri.



Liguria in zona verde con Sardegna e Molise​

"La Liguria è una delle tre Regioni, insieme a Sardegna e Molise, a entrare nella zona verde per il rischio covid sulla mappa dell'Ue, mentre il resto dell'Italia è in gialla". Lo comunica il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti oggi pomeriggio via Facebook. "Nelle ultime due settimane la nostra Regione ha avuto meno di 25 casi ogni 100mila abitanti e ha un tasso di positività inferiore al 4%: - spiega - parametri che ci hanno consentito di essere tra i pochi nel Paese e in tutta Europa a passare in zona verde".



Un caso di variante Delta in Calabria​

Un caso di contagio da covid-19 della variante delta (indiana) è stato individuato nei giorni scorsi dal laboratorio di microbiologia dell'Asp5 di Reggio Calabria. "Il nostro laboratorio ha effettuato un sequenziamento ed ha individuato il primo caso di variante indiana in Calabria - rivela Alessandro Giuffrida responsabile del Servizio di prevenzione dell'azienda sanitaria reggina -. Il caso è assolutamente isolato. Lo abbiamo individuato tempestivamente. La persona contagiata è in assoluto isolamento. Abbiamo attivato

le consuete procedure di ricostruzione dei contatti, che normalmente vengono limitati alle 48 ore precedenti, mentre trovandoci davanti ad una variante delta le ricerche si allargano fino ai 14 giorni precedenti prima della riscontrata positività. C'è una maggiore attenzione nell'individuare eventualmente i contatti stretti che vanno messi immediatamente in isolamento".

Regno Unito, timori per la variante Delta​

Prosegue il rimbalzo dei contagi da Covid alimentato nel Regno Unito dalla variante Delta, importata dall'India: nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 11.007, picco giornaliero da metà febbraio, su 1,1 milione di tamponi. Resta per ora più contenuto - grazie all'effetto dei vaccini - l'aumento dei morti, 19 oggi contro i 9 di ieri, e dei ricoveri in ospedali, il cui totale è ora di 1.227. Ma gli esperti rimangono inquieti e predicano cautela, anche se le vaccinazioni fatte sfiorano ora quota 73 milioni, con oltre 42,2 milioni di

prime dosi (l'80,1% della popolazione adulta nazionale) e quasi 30,7 milioni di richiami.



Firenze. Niente fuochi per il patrono san Giovanni​

Niente 'Fochì la sera del 24 giugno, per San Giovanni, a Firenze, come già accaduto lo scorso anno, per non causare durante il tradizionale spettacolo cittadino di fuochi di artificio, assembramenti incompatibili

con le disposizioni sanitarie. È il secondo anno che Firenze deve rinunciare a questa tradizione a causa del Covid. Invece, il 24 giugno, a partire dalle ore 22, grazie alla collaborazione di Silfi spa, saranno illuminate in diversi colori le sei porte storiche della città più la chiesa di San Miniato al Monte, il Loggiato dell'Istituto degli Innocenti e le Rampe del Poggi. Nulla cambia invece per le celebrazioni religiose: il 24 mattina ci sarà la tradizionale Festa degli Omaggi e il Corteo dei Ceri dove la Società di San Giovanni Battista offre, come da tradizione, la Croce di San Giovanni al sindaco di Firenze Dario Nardella e al cardinale Arcivescovo Giuseppe Betori. Alle 10.30 Betori presiederà la Santa Messa nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore. Il pomeriggio, alle 18, al Forte Belvedere, ci sarà la consegna di dieci Fiorini d'oro a personalità che si sono

distinte durante l'anno da parte del sindaco Dario Nardella.

"Seppur amareggiati - ha detto Claudio Bini, presidente della Società di San Giovanni Battista - per la mancanza dei Fochi, siamo lieti di poter presentare un programma ricco di iniziative che esaltano e fanno rivivere le più antiche tradizioni della città di Firenze per le celebrazioni dei festeggiamenti del Santo Patrono San Giovanni Battista". Tra le iniziative la mattina del 20 giugno sarà riproposta l'incoronazione del

Marzocco, presente sull'Arengario di Palazzo Vecchio, con un cerimoniale che ha come base storica quello che si svolgeva in occasione degli stessi festeggiamenti nel XVI secolo. Il pomeriggio del 20 giugno si terrà Il Palio remiero di San Giovanni, che fa parte della tradizione fiorentina e che è stato fermato nel corso della sua storia ultracentenaria solo dalla pandemia del 2020, e che si tiene annualmente alla Società Canottieri Firenze il pomeriggio del 24 giugno.