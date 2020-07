La moda ai tempi del coronavirus. Una presentazione a Milano - Reuters

COMMENTA E CONDIVIDI











Sono 162 i nuovi contagiati da Covid nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento rispetto ai 114 di ieri. Le vittime sono invece 13, in calo dopo le 17 di ieri. I casi totali salgono a 243.506, i morti a 34.997. I dati sono

stati pubblicati sul sito della Protezione civile.



I guariti sono 198.016, in aumento di 575 rispetto a ieri. I malati - gli attualmente positivi - sono 12.493, in calo di 426 nelle ultime 24 ore.

Dati quindi nel complesso stabili. Ma intanto sale la preoccupazione sul fronte sociale per le conseguenze della crisi legata alla pandemia. Dopo le preoccupazioni espresse dal ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ecco le parole del capo della Polizia, Franco Gabrielli.



In caso di tensioni sociali legate alle conseguenze economiche del Covid le forze dell'ordine dovranno avere un atteggiamento improntato al dialogo e non alla prova muscolare. È la raccomandazione che viene da Gabrielli. "Non ci vuole la zingara - ha detto a Napoli a margine del Premio Ammaturo - per immaginare che passato il periodo estivo tutta quella componente di società che faceva grande affidamento sul turismo produrrà situazioni disperate. Tutto questo avrà inevitabilmente una ricaduta dal punto di vista delle tensioni sociali. Non a caso da tempo la raccomandazione che rivolgo ai questori è di essere capaci di interpretare il disagio della gente".



"Temo - ha aggiunto il capo della Polizia - che queste tensioni abbiano sbocchi di piazza non sempre ragionevoli, e credo che il ruolo delle forze delle ordine sia quello di non fare esercizi muscolari in un'ottica di contrapposizione, ma mai come in questo momento la gestione dell'ordine pubblico deve essere all'insegna del dialogo, della comprensione e dell'empatia".



La Lombardia fa registrare 63 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, pari al 38,8% del totale odierno nazionale (162), in risalita rispetto a ieri, ma sempre a livelli più bassi della media delle ultime settimane.

Fra i nuovi positivi, 18 si sono registrati a Milano (di cui 10 in città), 15 a Bergamo e 8 a Brescia.

Nelle altre regioni i nuovi casi sono 21 in Veneto, 20 nel Lazio, 18 in Emilia Romagna.