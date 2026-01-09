Auto dell'Anno 2026: trionfo per Mercedes CLA

Al Salone di Bruxelles netta vittoria nel prestigioso premio per la berlina tedesca davanti a Skoda Elroq e Kia EV4. Ecco le ragioni del successo e il piazzamento delle altre candidate

Autonomia da record, ricarica ultra-rapida e approccio tecnologico superiore: grazie a queste caratteristiche la Mercedes-Benz CLA è Auto dell'Anno 2026. Al Salone di Bruxelles, i 59 giurati del premio Car of the Year hanno eletto la berlina tedesca come migliore automobile di quest'anno con 320 punti davanti alla Skoda Elroq, seconda con 220 punti, e alla Kia EV4, terza con 208 punti. In quarta posizione, con un solo punto di distacco, si è piazzata la Citroën C5 Aircross, seguita dalla Fiat Grande Panda (200 punti), dalla Dacia Bigster (170) e dalla Renault 4 (150).

Definita come "la Mercedes più intelligente mai prodotta", la CLA riporta per la seconda volta il premio a Stoccarda: nelle 63 edizioni dal 1964 a oggi, infatti, solo la Mercedes-Benz 450 SE/SEL del 1974 era riuscita a ottenere questo prestigioso riconoscimento. In altre otto occasioni la Stella è andata sul podio: l'ultima è stata la Classe E nel 1997.

La nuova Mercedes è riuscita a mettere d'accordo i giudici provenienti da 23 Paesi europei grazie alle sue caratteristiche tecniche. La tedesca, infatti, stacca nettamente col passato grazie alla piattaforma MMA, concepita per ospitare sia motorizzazioni elettriche sia ibride. Il design da coupé a quattro porte è pensato per garantire una linea filante senza troppi compromessi per quanto riguarda l'abitabilità interna e con un'aerodinamica d'eccellenza: il Cx è di 0,21.

Da febbraio sarà disponibile anche in versione termica mild hybrid 48 volt basata su un 4 cilindri 1.5 litri a benzina a trazione anteriore. La versione 100% elettrica invece si basa su un'architettura a 800 volt che promette ricariche ultra-rapide fino a 320 kW, consentendo di recuperare 300 km di autonomia in soli dieci minuti. La versione a trazione posteriore da 272 CV promette un’efficienza molto elevata, con 792 km di autonomia dichiarata, mentre la variante integrale 350 arriva a 354 CV e 719 km. L'esperienza digitale è affidata al sistema MB.OS, che anima il "Superscreen" e integra l'intelligenza artificiale di ChatGPT e Google Gemini per un assistente virtuale capace di dialoghi evoluti.



