La Danimarca sospenderà definitivamente l'uso del vaccino anti-Covid di AstraZeneca. Lo ha reso noto l'emittente televisiva pubblica Tv2, citando fonti anonime, secondo quanto riporta il Guardian. L'emittente pubblica danese ha aggiunto che oggi verrà diffuso un programma aggiornato delle vaccinazioni, nel quale il farmaco della compagnia anglo-svedese non sarà più incluso. Tv2, sul sito, spiega di aver ricevuto questa informazione da fonti anonime, ma ha deciso di pubblicarla ritenendola rilevante per il pubblico.

L'utilizzo di AstraZeneca in Danimarca era stato sospeso l'11 marzo, per approfondire i possibili legami tra il vaccino ed episodi di coaguli, rari ma gravi. Stando a Tv2, lo stop provocherà ritardi di poche settimane nella campagna di vaccinazione danese. Secondo gli esperti citati dal Copenaghen Post, invece, il programma di vaccinazione potrebbe non essere completato prima della fine dell'anno. E questo nonostante l'esiguità numerica: la Danimarca ha infatti una popolazione di appena 5,8 milioni di abitanti.

L'infettivologo Bassetti: fare un'analisi costi-benefici per il Paese

Una considerazione simile a quella che si può fare sulla Danimarca, per quanto riguarda il differente impatto della sospensione o della messa al bando di un vaccino in Paesi differenti, arriva dall'infettivologo Matteo Bassetti, a proposito della sospensione del vaccino di Johnson&Johnson negli Stati Uniti. La decisione "non fa una grinza per quanto riguarda gli Stati Uniti" ma "diversa è la situazione del resto del mondo" ha detto a LaPresse Bassetti, direttore del reparto di Malattie Infettive dell'ospedale San Martino di Genova.

"Negli Usa hanno 4-500 milioni di dosi di Pfizer e Moderna - argomenta - e riusciranno senza problemi a vaccinare tutti con questi due preparati" a cui "probabilmente si aggiungerà anche un terzo vaccino, il CurevaC, che arriverà a brevissimo. Loro che hanno la pancia assolutamente piena e possono permettersi di fermare Johnson&Johnson e andare su una tecnologia diversa".

Diversa è la situazione per gli altri Paesi, e in particolare in Italia. "Bisogna fare un'analisi costi e benefici" di fronte agli effetti collaterali dei vaccini, sostiene Bassetti, "bisogna mettere sulla bilancia il rischio di avere 500 morti al giorno: a marzo abbiamo avuto 15mila morti e ad aprile concluderemo con altri 15mila morti. Vogliamo davvero mettere sulla bilancia quei 15mila morti al mese e uno, due, tre casi di eventi avversi gravi?". Un dilemma etico non di poco conto.