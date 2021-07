Dal 28 luglio al 2 agosto il vaccino si fa anche al Lido e nelle Piazze di Pozzuoli, Giugliano e Frattamaggiore - Fotogramma

COMMENTA E CONDIVIDI













È l’ultima frontiera della profilassi, una piccola clinica itinerante dove poter fare un’inienzione “last minute” senza prenotazione, in piena sicurezza e ovunque. Sulle spiaggie, nei quartieri di periferia, davanti ai mercati rionali, nei più sperduti villaggi di montagna.

Per convincere scettici, pigri, indecisi e vacanzieri che non hanno ancora ricevuto il trattamento anti-Covid ecco i camper-ambulatorio, attrezzati con lettino, bagno e lavandino per sanificare le mani, dotati di frigorifero biologico con controllo della temperatura per la consevazione delle fiale. Aziende sanitarie locali e diversi uffici regionali alla sanità in tutto il territorio nazionale hanno organizzato una campagna vaccinale “on the road”, perché se il cittadino non va all’hub, è il vaccino che gli viene incontro.



A Milano i mezzi sono stati utilizzati fino a ieri in ognuno dei nove municipi in cui è divisa la città per intercettare i 78mila cittadini ultrasessantenni non ancora vaccinati nè prenotati. È bastato esibire la tessera sanitaria per ricevere nel vano del camper (dalle 9 alle 17), la monodose della Johnson & Johnson (salvo che per i soggetti a cui questo prodotto non viene raccomandato). I camper sono stati parcheggiati vicino a locali che hanno potuto garantire accoglienza, accettazione, anamnesi e firma del consenso, con un’area per l’osservazione post-inoculazione.

Mercati e spiagge sono invece gli obiettivi delle postazioni itineranti in Emilia-Romagna per immunizzare giovani e anziani rimasti indietro rispetto al piano vaccinale nazionale. Da inizio luglio, nelle province di Piacenza e Reggio Emilia i camper si sono fermati tra le bancarelle di fiere e mercati, anche nei comuni più piccoli, per intercettare gli over 60. Bettola, Guastalla, Gattatico e Reggiolo. E dal 4 agosto nelle stazioni balneari romagnole (“VacciniAmo la Riviera”) il trattamento sarà proposto soprattutto ai più giovani. Sempre senza bisogno di prenotazione: si sale, si fa l’iniezione e via. Accolti, a bordo, da un’équipe di medici e infermieri. Le unità mobili nella regione operano anche a Rimini, Forlì, Cesena, Modena, Ferrara, Bologna (in piazza Nettuno), Imola e in altri centri tra l’Adriatico e l’Appennino, in collaborazione con le associazioni di volontariato. Per chi è in vacanza e per chi deve partire. E anche per i senza fissa dimora.



Un “vax weekend on the beach”, aperto a residenti, bagnanti, e turisti dai 12 ai 60 anni ha dato il via, la settimana scorsa, in Veneto, al giro degli ambulatori mobili nell’area di Venezia, con diversi appuntamenti davanti ai bagni Astoria di Sottomarina e dello stabilimento del Lungomare adriatico. Le prenotazioni, in questo caso, sono sul web mentre gli over 60 si possono anche presentare in libero accesso.

E pure la Liguria si è data da fare. Per incentivare le vaccinazioni dei più giovani (fascia d’età 12-17 anni), è partito da Moneglia il nuovo tour di “Gulliver 4 Teens-By the sea” nel Tigullio. Le tappe sono a Riva Trigoso, Chiavari, Lavagna, Sestri Levante, Zoagli, Rapallo, Santa Margherita Ligure con “traguardo finale” a Portofino. «Portare la vaccinazione anti Covid nei luoghi più frequentati dai ragazzi e dalle loro famiglie durante l’estate – spiega il presidente della Regione e assessore alla Sanità Giovanni Toti – risponde alla richiesta che ho fatto ai direttori generali delle Usl di individuare per il mese di agosto anche postazioni facilmente raggiungibili, nei luoghi di maggior transito turistico e di passeggio». Vaccini in piaggia anche in Toscana, con i camper affiancati ai gazebo per l’accettazione e l’anamnesi. Massa, Pisa, Livorno, ma pure le Valli etrusche, Viareggio, Forte dei Marmi, Follonica e Castiglione della Pescaia le località coinvolte dal progetto della Regione.



Nelle Marche i camper vaccinali sono partiti il 30 luglio. Testimonial della campagna di immunizzazione è il campione della Lube Volley Civitanova, Robertlandy Simòn. Cinque i mezzi messi a disposizione dalla Protezione civile. Toccheranno centri della costa e dell’entroterra, a partire dal cratere sismico, nelle province di Macerata e Fermo. Destinatari sono, in particolare, anziani e popolazione fragile. Il camper arrivato a Visso, nel cuore della montagna dilaniata dal terremoto, e quello davanti alla Rotonda a mare, sulla spiaggia di Senigallia, hanno già registrato numerose presenze.

Nel Laziol’iniziativa è conosciuta come “Operazione Delta, vaccino itinerante”. Con orari variabili i mezzi mobili arriveranno, fino a tutto agosto, nelle province di Rieti, Latina e Frosinone, nella Capitale e nei comuni della Città metropolitana per iniettare il J&J. In <+NERO50>Campania<+TONDO50>, il “camper della salute” che ha attraverso tutta l’Irpinia, domani sarà presente ancora nel capoluogo, a Marzano di Nola e Lauro. E dal 3 al 6 agosto anche i vacanzieri che si trovano in Cilento e nella Costiera Amalfitana potranno vaccinarsi su una clinica mobile. Come quelli delle località balneari della Sicilia.