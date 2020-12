Tamponi drive-in a Messina - LaPresse

Sono 16.308 i positivi al tampone per il coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 553 (ieri erano 674) che portano il totale delle vittime a 68.447. I ricoverati sono diminuiti di 405 e le terapie intensive di 35. Sono 23.384 i dimessi e i guariti.

Sono 176.185 i tamponi effettuati, in leggero calo rispetto a ieri, quando erano stati 179.800. Il tasso di positività (rapporto positivi-test, compresi quelli ripetuti e di controllo) è del 9,2%, in flessione rispetto al 10% di ieri (-0,8%).

La regione con il maggior numero di nuovi casi è ancora il Veneto (3.834), seguito da Lombardia (1.944) ed Emilia-Romagna (1.641).



L'Italia terza al mondo per mortalità

Con oltre 75,8 milioni di contagi in tutto il pianeta e quasi 1,7 milioni di morti a livello globale, secondo la Johns HopkinsUniversity - che dall'inizio della crisi registra i dati ufficiali forniti dalle autorità locali - l'Italia risulta il quinto Paese al mondo per numero di vittime (quasi 68 mila) e il terzo nel rapporto tra decessi e popolazione (oltre 112 per 100mila abitanti). Il nostro Paese arriva ad essere il primo per mortalità se si considerano solo i 20 grandi Paesi più colpiti dal virus, seguito da Spagna (104) e Regno Unito (100) .

Con 161 morti ogni 100mila abitanti, è infatti il Belgio il Paese con il maggior numero di vittime per Covid-19 in rapporto alla popolazione. Segue nella triste classifica il Perù (115 morti ogni 100mila abitanti), e al terzo posto appunto l'Italia con 112. Anche se in termini statistici è la Repubblica di San Marino a registrare il maggior numero di morti in base alla popolazione (162 su 100mila), il dato resta tuttavia simbolico visto il numero esiguo di abitanti (meno di 34mila)e un totale di 55 decessi.

La mortalità è il numero di morti positivi al virus Sars-Cov2 in rapporto alla popolazione e va distinta dalla letalità, che è il numero di morti positivi al virus sulla totalità dei casi positivi registrati.

La mappa italiana del contagio