Ancora in netta crescita la curva epidemica in Italia. Sono 28.632 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute pubblicati oggi 17 dicembre. Ieri erano stati 26.109. Mai così tanti quest'anno e bisogna tornare indietro, al novembre del 2020, per avvicinarsi a una cifra simile: il 27 novembre dello scorso anno, infatti, i casi di contagio furono 28.352.

I tamponi processati sono 669.160 con un tasso di positività in rialzo al 4,3% (+0,6%). I decessi sono 120 (ieri 123) per un totale di 135.421 vittime dall'inizio dell'epidemia.

In aumento anche i ricoveri, con le terapie intensive che salgono di 6 unità (ieri +47) per un totale di 923. Mentre i ricoveri ordinari sono 182 in più (ieri +29) per un totale di 7.520 in tutto.

Sono invece 120 le vittime in un giorno. Ieri erano state 123.



Cambia la mappa dei colori in Italia con altre 4 regioni che da lunedì passeranno in giallo. L'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza certifica il cambio di fascia per Marche, Liguria, Veneto e provincia autonoma di Trento, le quali si uniranno all’Alto Adige, alla Calabria e al Friuli Venezia Giulia. Quest’ultima dovrebbe evitare un ulteriore peggioramento con un eventuale passaggio in arancione.