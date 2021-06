Ansa

Verrà annunciata alle 16, in una conferenza stampa con il ministro della Salute Roberto Speranza, la decisione del Comitato tecnico scientifico (Cts) sulla somministrazione del vaccino a vettore virale AstraZeneca ai giovani, dopo la morte per trombosi rara della 18enne ligure che aveva aderito a un Open Day. Mentre monta la polemica politica, con Giorgia Meloni (FdI) e Matteo Salvini (Lega) che rispettivamente da opposizione e governo gridano al pressappochismo, le Regioni reagiscono in ordine sparso così come in ordine sparso avevano preso l'iniziativa degli Open Day vaccinali con AstraZeneca per i maturandi o per tutti inclusi i giovani. C'è chi annuncia lo stop alle giornate "aperte", chi le conferma ma solo con Pfizer e Moderna (entrambi vaccini a Rna messaggero), chi sospende anche le seconde dosi con AstraZeneca sugli under 60 in attesa che arrivino le indicazioni del Cts.

Le Regioni che hanno sospeso AstraZeneca ai giovani

Sono otto le Regioni che hanno già sospeso la somministrazione di vaccini a vettore virale - Astrazeneca e Janssen - per gli under 60. A Veneto, Lombardia, Sicilia, Campania e Puglia - che avevano preso questa decisione nei giorni scorsi - oggi si sono aggiunte Emilia Romagna, Umbria e Valle d'Aosta.

In Emilia-Romagna gli Open Day già programmati, con tanto di prenotazione online vengono confermati, ma si faranno solo con la somministrazione di Pfizer e Moderna. Lo ha deciso la Regione "in via prudenziale, in attesa delle nuove indicazioni del Cts, che si chiede siano chiare e definitive, sull'impiego dei vaccini a vettore virale". AstraZeneca e Johnson & Johnson continueranno a essere impiegati solo per gli over 60 che non sono ancora stati vaccinati.



In attesa del pronunciamento del Cts sul possibile cambio di farmaco per la seconda dose, il commissario per l'emergenza Covid Umbria, Massimo D'Angelo, ha disposto, precauzionalmente per la giornata odierna, la sospensione delle somministrazioni di seconde dosi di vaccino AstraZeneca a tutti i soggetti di età inferiore a 60 anni.

L'Azienda Usl della Valle d'Aosta ne ha sospeso la somministrazione nei soggetti under 60. Lo annuncia la stessa azienda in una nota nota precisando che l'open day di oggi è stato confermato ma il vaccino Astrazeneca verrà sostituito per gli under 60 con il vaccino Pfizer. Domani l'oìOpen Day Astrazeneca al Palaindoor di Aosta è stato annullato e chi era prenotato sarà vaccinato con Pfizer. Sempre domani confermato l'Open Day di Donnas con la sostituzione di Johnson&Johnson con Moderna mentre quello di domenica, sempre a Donnas, è stato annullato così come quello al Palaindoor di Aosta.

Il Lazio sospende l'Open Week Astrazeneca per over 18 e si limita per ora ai soli richiami. Il Piemonte ha ribadito di attenersi alle indicazioni di Aifa, secondo cui Astrazeneca e Johnson&Johnson sono autorizzati dai 18 anni in su ma preferibilmente somministrati alla popolazione over 60.

Intanto il presidente della Liguria Giovanni Toti invita a "non fare sciacallaggio" sulla vicenda della morte della 18enne di Sestri Levante che aveva partecipato il 25 maggio a un Open Day di AstraZeneca: 'Quale vaccino non è una decisione delle Regioni".

Cartelle cliniche di Camilla: piastrinopenia autoimmune e terapie ormonali

Sono state sequestrate le cartelle cliniche di Camilla Canepa, la ragazza di 18 anni morta dopo la vaccinazione volontaria con AstraZeneca. Secondo quanto appreso dai media, la ragazza era affetta da piastrinopenia autoimmune familiare e assumeva una doppia terapia ormonale. Gli investigatori vogliono capire se le due patologie fossero state indicate nella scheda consegnata prima della somministrazione del vaccino, il 25 maggio. Tra i documenti che stanno acquisendo i militari anche le relazioni dei dirigenti medici del San Martino Pelosi e Brunetti. Martedì verrà dato l'incarico ai medici legali Luca Tatjana e Franco Piovella.