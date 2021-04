In terapia intensiva - Ansa

Sono 7.767 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 10.680 di ieri. Numero tra i più bassi degli ultimi mesi, con tutta probabilità legato al ridotto numero di tamponi effettuati, 112.962 (come lo erano stati ieri, 102.795) rispetto ai dati più alti di test effettuati nei giorni precedenti, nel corso della settimana.



Il numero di decessi invece sale, e di molto: oggi 421, contro i 296 di ieri.



L'indice di positività è pari a 6,9% (ieri era al 10,4%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute - Istituto superiore di sanità e Regioni e Province autonome sulla diffusione dell'epidemia.

Aumenta il numero di ricoverati, sia nei reparti ordinari che nelle terapie intensive. Nel primo caso l'incremento è pari a 552 unità (ieri era stato di 353), portando il totale attuale a 29.337; nel secondo caso

l'incremento è di 6 unità, numero nettamente inferiore a quello di ieri (192), portando il totale attuale a 3.743.

Il numero di persone attualmente positive in Italia è di 555.705 (ieri era fissato in 570.096, quindi con decremento pari a 14.391), quelle in isolamento domiciliare sono in 522.625 (ieri erano 537.574, in calo di 14.949). Il totale di deceduti dall'inizio dell'epidemia in Italia è finora pari a 111.747.



La regione che oggi registra il maggior incremento di casi positivi è il Lazio con 1.120 casi (ieri erano stati +1.419), seguito da Piemonte con +852, Campania con +846, Lombardia con +841, Emilia Romagna con +791, Sicilia con +783, Toscana con +685, Veneto con +507, Puglia con +475. Una sola regione con zero nuovi casi: è il Molise. Il totale di dimessi guariti sale a 3.019.255.

Contagi in netto calo in Lombardia​

Contagi in netto calo in Lombardia, e in diminuzione anche i ricoverati in terapia intensiva secondo il bollettino quotidiano della Regione. Con 10.467 tamponi effettuati i positivi sono scesi sotto quota 1000, a 841, per un tasso dell'8%. I decessi del giorno sono 53, per un totale di 31.264. I ricoveri in terapia intensiva sono scesi di 13 unità, a 845, gli altri ricoveri salgono invece di 17 unità a 6643. I guariti/dimessi aumentano di 11.520 unità.



Questa diminuzione dei contagi vede la provincia di Milano registrare 354 casi nelle ultime 24 ore. A Milano città i positivi sono 103. Nelle altre province si registrano 91 caso nel Bresciano, 68 nel Bergamasco, 67 a Mantova, 64 a Monza Brianza, 53 a Pavia, 43 a Como, 29 a Varese, 24 Lodi, 17 a Lecco, 15 a Cremona, 5 a

Sondrio.



In Puglia superati i 5.000 morti​

Dopo quasi tre settimane a doppia cifra, il tasso di positività giornaliero in Puglia scende sotto il 10%, ma aumentano ancora i ricoverati e i decessi complessivi superano la cifra di 5mila vittime (5.001). Solamente oggi ne sono stati registrati 70 di morti, anche se come spiegato dall'assessore alla Sanità, Pierluigi Lopalco, si tratta di decessi avvenuti nel corso degli ultimi sette giorni. È la situazione negli ospedali a preoccupare, anche oggi c'è stata una impennata di ricoveri: pazienti sono 2.240, nuovo record, mentre ieri erano 2.158, +82 in appena 24 ore. Nelle Terapie intensive ci sono 252 ammalati Covid, solamente oggi ci sono stati 31 nuovi ingressi, solo in Lombardia ne sono stati rilevati di più (39).

Sempre più casi nelle carceri​

Continuano ad aumentare i casi Covid tra i detenuti: su un totale di 52.207 presenze in cella, sono 823 (di cui 10 nuovi giunti) i detenuti attualmente positivi al virus. Il dato - aggiornato a ieri sera - emerge dal report

settimanale del ministero della Giustizia su coronavirus e carceri: nel monitoraggio pubblicato una settimana fa, il numero di detenuti positivi era pari a 683, su un totale di 52.532 presenti nei penitenziari.

In calo, invece, rispetto a 7 giorni fa, i contagi tra gli agenti penitenziari: gli attualmente positivi al Covid sono 683, mentre la scorsa settimana risultavano essere 797, su un organico di 36.939 unità.