Sono 23.904 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 16.017. Sono invece 467 le vittime in un giorno (ieri 529). Nei dati sono compresi quelli della Sicilia, che ieri non li aveva comunicati.



Sono 351.221 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 301.451. Il tasso di positività è del 6,8%, in

aumento del 1,5% rispetto a ieri, quando era al 5,3%.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia sono 3.710, 6 meno di ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, secondo giorno consecutivo di calo, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione, secondo i dati del ministero della Salute, sono 283 (269 ieri). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 29.180 persone, in calo di 51unità rispetto a ieri.



In totale i casi da inizio epidemia sono 3.584.899, i morti 109.346. Gli attualmente positivi sono 562.508 (-324 rispetto a ieri), i guariti e dimessi 2.913.045 (+23.744), in isolamento domiciliare ci sono 529.618 persone (-267).

Giornata nera sul fronte contagi in Sardegna. Sono 45.503 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 444 nuovi casi: bisogna tornare indietro di quasi 5 mesi per trovare un dato così alto, il 2 dicembre 2020 il conteggio si era infatti fermato a 445. Oggi si registra anche un decesso (1.234 in tutto).



In Lombardia nelle ultime 24 ore, a seguito di 56.747 tamponi effettuati, sono 3.943 i nuovi positivi (6,9%). Stabile la situazione nelle terapie intensive: 863 (+1), mentre migliora quella degli altri reparti: 7.033 (-76). I decessi sono invece stati 100, che portano il numero complessivo a 30.735. Ecco invece la situazione provincia per provincia: Milano 981 (di cui 393 nel capoluogo); Bergamo 241; Brescia 570; Como 206; Cremona 212; Lecco 171; Lodi 94; Mantova 243; Monza e Brianza 467; Pavia 203; Sondrio 75; Varese 388.



Intanto arriva la notizia che il Covid è stata la terza causa di morte negli Stati Uniti nel 2020, dietro le malattie cardiovascolari e il cancro. Lo rivelano le autorità sanitarie americane sottolineando come il coronavirus abbia determinato un aumento "di oltre il 15% del tasso di mortalità complessivo rispetto all'anno precedente nel Paese" e che tale tasso "non registrava un incremento dal 2017".