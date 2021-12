Reuters

Liguria, Marche, Veneto e provincia di Trento sono destinate ad entrare in zona gialla da lunedì 20 dicembre. In tutti e quattro questi territori infatti - secondo quanto si legge nel report settimanale dell'Istituto superiore di sanità (Iss) - sono stati superati i parametri di saturazione di terapie intensive e area medica.

#covid1🦠dati monitoraggio📈

❗️❗️Incidenza settimanale in netto aumento: 241 per 100mila abitanti

☑️Stabile Rt pari a 1,13, sempre sopra soglia epidemica

➡️Sale tasso occupazione terapie intensive: è al 9,6%

✅Solo 2 regioni a rischio basso

Leggi https://t.co/EikQXEll4x — Istituto Superiore di Sanità (@istsupsan) December 17, 2021

L’incidenza settimanale a livello nazionale in netto aumento: 241 per 100.000 abitanti (10/12/2021 –16/12/2021) vs 176 per 100mila abitanti (03/12/2021-09/12/2021), dati flusso Ministero Salute.

Nel periodo 24 novembre – 7 dicembre 2021, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,13 (range 1,09 – 1,19), leggermente in diminuzione rispetto alla settimana precedente ma al di sopra della soglia epidemica. É stabile, ma ancora sopra la soglia epidemica, l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero (Rt = 1,09 (1,06-1,14) al 7/12/2021 vs Rt = 1,07 (1,03-1,11) al 29/11/2021).



Il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 9,6% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 16 dicembre) vs l’8,5% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 09 dicembre). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 12,1% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 16 dicembre) vs il 10,6% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 09 dicembre).