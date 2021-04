Fotogramma

Si profila un'Italia tinta di giallo a partire da lunedì, in concomitanza con le annunciate riaperture (che riguardano appunto le regioni collocate nella fascia più bassa di rischio). A quanto si apprende, dalla cabina di monitoraggio settimanale ministero della Salute-Iss, riunita come ogni venerdì per valutare i dati, è emerso un quadro fatto di ben 16 tra regioni e province autonome in zona gialla, appena 5 in arancione e nessuna in rosso (con qualche incertezza su Sardegna e Val d'Aosta).

Le regioni in arancione, costrette per ora a perdere il treno delle riaperture, sarebbero Basilicata (rischio moderato,incidenza settimanale 201 casi per centomila abitanti), Calabria (rischio alto, incidenza 152), un po' a sorpresa forse anche Sardegna (rischio alto, incidenza 132), Sicilia (rischio moderato, incidenza 175) e probabilmente Val d'Aosta (rischio moderato, incidenza 227). Qualche incertezza sulla Puglia, tra arancione e giallo.

Passerebbero dunque in giallo Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Marche, Piemonte, Provincia di Bolzano, Provincia di Trento, probabilmente Puglia, Toscana, Umbria e Veneto.

L'indice Rt nazionale di contagio scende a quota 0,81 nel periodo 12-18 aprile. La scorsa settimana l'Rt era 0,85.

Si osserva ancora una lievissima diminuzione dell'incidenza dei nuovi casi di Covid-19, pari a 157,4 per 100.000 abitanti (settimana dal 12 al 18 aprile) contro 160,5 per 100.000 abitanti della settimana precedente. Il dato puntuale a giovedì - che è quello preso a riferimento per le decisioni - sarebbe di 159. Complessivamente, l'incidenza resta elevata e lontana da livelli (50 per 100.000) che permetterebbero il completo ripristino del tracciamento dei casi.