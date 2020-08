Tamponi all'Aeroporto di Milano Malpensa per passeggeri che ritornano da paesi a rischio - Fotogramma

Tende decisamente verso il basso, e succede ormai da tre giorni consecutivi, la curva dei contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono 996 i casi nuovi (ieri erano stati 1365) per un totale di 269.214 da inizio pandemia. Sei i decessi (ieri erano stati 4) per un totale di 35.483 vittime.



"Su oltre 13mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 148 casi di questi 75 sono a Roma e zero decessi. Si conferma una prevalenza dei casi di rientro (circa 44%) e calano i casi con link dalla Sardegna (circa 34%)". Lo riporta l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. "Da domani pomeriggio sarà attivo il drive-in nel parcheggio lunga sosta dell'aeroporto di Fiumicino in collaborazione con AdR e Croce Rossa Italiana - prosegue D'Amato -. E sono partiti questa mattina i test rapidi volontari e gratuiti al Porto di Civitavecchia per gli imbarchi verso la Sardegna, mentre diminuiscono i casi di rientro".



Ancora per quanto riguarda il Lazio oggi sono ricoverati allo Spallanzani di Roma 81 pazienti. Di questi 56 sono positivi al tampone, 25 sottoposti a indagini. Cinque pazienti necessitano di Terapia intensiva. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono fino a questa mattina 627.



Anche negli aeroporti lombardi è in corso un grande sforzo. A Malpensa, in 11 giorni, sono stati eseguiti 17.825 tamponi. A Linate 1.837, a Orio al Serio 3.711.



Sono 44 i nuovi casi di coronavirus in Liguria. I nuovi casi sono stati registrati solo nell'Asl Genovese e nell'Asl Spezzina: di questi, 5 sono persone rientrate dall'estero o da altre regioni italiane, 25 sono contatti di casi accertati e il resto è stato individuato con attività di screening. I tamponi effettuati sono 1.360 (in tutto, da inizio epidemia 237.402). Gli ospedalizzati sono 39, uno in terapia intensiva. Non sono segnalati decessi. In isolamento domiciliare ci sono 26 persone, 1.336 sono soggetti in sorveglianza attiva.



Nuovo picco di contagi in Sardegna. Sono 79 i nuovi registrati dall'Unità di crisi regionale. Nel complesso sono 2.193 i casi di positività al Covid-19 accertati dall'inizio dell'emergenza. Resta invariato il numero delle vittime, 134 in tutto. Sono invece 28 i pazienti ricoverati in ospedale. Si registra un paziente in più in terapia intensiva, quattro attualmente nell'Isola. Le persone in isolamento domiciliare sono 757. Sul territorio 401 (+18) casi sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 228 (+11) nel Sud Sardegna, 66 (+1) a Oristano, 145 (+20) a Nuoro, 1.353 (+29) a Sassari.



Sono 117 i nuovi casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna, individuati sulla base di 6.132 tamponi. Di questi 57 sono asintomatici, 53 erano già in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone e 40 sono stati individuati nell'ambito di focolai già noti. Venti sono i contagi rientrati dall'estero, 18 da altre Regioni. Sono quattro i morti: uno in provincia di Piacenza, uno in quella di Reggio Emilia, uno in quella di Modena e uno in quella di Bologna. Per quanto riguarda la situazione sul territorio, le

province che presentano il maggior numero di casi sono quelle di Parma (21), Ravenna (17), Bologna (14), Modena (10) e a Cesena

(14).

In Veneto diminuisce il numero di nuovi casi di Coronavirus, che salgono a 22.929, 65 in più rispetto a ieri, mentre non ci sono vittime (totale 2.120). Il dato emerge dal Bollettino regionale. Salgono leggermente anche gli attuali positivi, che sono 2.387 (+42), ed è stabile la situazione negli ospedali, con 137 ricoverati di cui 51 (-2) positivi al virus. Nelle terapie intensive sale di un'unità il numero dei ricoverati (11) e dei positivi (8). Ieri era stato registtrato un nuovo caso di contagio da Coronavirus è stato registrato tra i residenti Vò, il paese dei Colli Euganei che fu focolaio del virus in Veneto, e nel quale si registrò la prima vittima in Italia



Sono 73 i nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore in Toscana (totale 11.858) con età media di 38 anni e 11 di essi ricollegabili a rientri dall'estero (solo uno per vacanza, dalla Croazia) mentre cinque da altre regioni italiane (Sardegna ed EmiliaRomagna). Per il

terzo giorno consecutivo non si registrano decessi (totale 1.141) mentre i guariti crescono a quota 9.143 (+2). Gli attualmente positivi sono oggi 1.574, +4,7% rispetto a ieri di cui 1.514 sono curati in isolamento a casa con sintomi lievi o senza sintomi (+64), e 60 ricoverati in ospedale con aumento dei pazienti in terapia intensiva (da cinque a otto in un giorno dopo una sostanziale stabilità tenuta a valori più bassi nell'ultimo periodo). Ci sono poi 3.734 persone (+47 su ieri, pari al +1,3%) in quarantena con sorveglianza attiva delle Asl perché, pur negative, hanno avuto contatti con contagiati.

Altri nove casi di coronavirus accertati in Umbria nell'ultimo giorno, 1.793 totali, a fronte di 505 tamponi analizzati, 154.171. Il quadro è delineato sul sito della Regione. Registrato un ricoverato in più, 12 totali nelle strutture umbre. È all'ospedale di Perugia dove passano da uno a due i pazienti Covid in intensiva. Stabili a 80 le vittime del coronavirus, salgono da 1.437 a 1.440 i guariti con gli attualmente positivi che raggiungono quota 273.