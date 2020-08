Bagnanti all'Idroscalo di Milano. Occorre sempre un po' di prudenza - Fotogramma

Salgono i contagi per coronavirus in Italia: sono 412 i nuovi casi registrati in un giorno, secondo i dati del ministero della Salute, mentre ieri erano stati 259. Complessivamente sono 251.237 le persone che hanno contratto il virus. In lieve aumento il numero delle vittime: 6 in più che portano il totale a 35.215, mentre lunedì l'incremento era di 4. Solo 2 le regioni senza nuovi casi - Valle d'Aosta e Molise - mentre i maggiori incrementi si registrano in Sicilia (+89), Lombardia (+68) e Veneto (+65).



In parte l'aumento dei contagi è legato al contagio tra i migranti (in svariati casi però il virus è stato contratto in Italia, ad eccezione dei casi in Sicilia dove ci troviamo di fronte a persone sbarcate già positive). Ma in parte è dovuto a persone rientrate dall'estero dopo una vacanza. Ad esempio giovani rientrati dalla Croazia e dalla Grecia. Ma anche dalla Spagna, da Malta e altri ancora.



Contagi d'importazione turistica



Arezzo. Ci sono altri due casi di positività al Covid 19 tra i reduci, della provincia di Arezzo, da vacanze a Corfu. Si tratta di un ventenne di Cavriglia e di una diciottenne di Monte San Savino che si trovavano sull'isola greca con gruppi diversi. In totale salgono a 15 i casi (tutti giovani tranne la madre di uno dei ragazzi) nell'Aretino di persone rientrate da Corfù e risultate positive. Sempre da una vacanza Corfù risulta essere tornata una 18enne di Colle Val d'Elsa (Siena), paucisintomatica e in isolamento al proprio domicilio.

Oggi nella provincia di Arezzo registrati poi altri quattro casi tra cui quello di un 36enne di Castiglion Fiorentino rientrato dalla Francia, un 29enne di Poppi rientrato dall'Albania e una 38enne rientrata dalla Romania. L'ultimo caso è quello relativo ad un 60enne di Cortona. I casi individuati sono tutti paucisintomatici o asintomatici e osservano la misura della quarantena al proprio domicilio.



Veneto. "Siamo alle prese con dei focolai generati da nostri concittadini di rientro da Paesi esteri: si tratta di giovani, l'età media si è molto abbassata. Stiamo trattando giovani di rientro dall'isola di Corfù": lo afferma nel corso di una conferenza stampa online il dg dell' Ulss 6 Euganea Domenico Scibetta. Si tratta, spiega, "di due focolai diversi per complessivi 8 casi positivi, ma ci segnalano un altro caso positivo di un cittadino rientrato da Corfù". Quanto ai padovani contagiati e rientrati dal viaggio di maturità organizzato nell'isola di Pag in Croazia, il loro numero "è salito a 9 su 13 partecipanti totali, più 1 caso secondario". Si segnalano, poi, 3 positivi tornati da due diversi viaggi a Malta. "Si tratta di giovani con sintomatologia lieve - rileva Scibetta -e nessuno di loro è ricoverato".