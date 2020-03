Collaboratori

COMMENTA E CONDIVIDI











Sai cucire? Hai una macchina da cucire? Bene, mettiti all’opera e confeziona mascherine. È una “chiamata agli aghi” quella del Comune di Cabras, nell’Oristanese, per contrastare l’emergenza Covid-19. Un appello che chiama in causa tutta la comunità attraverso il coinvolgimento di una rete di persone che, grazie a buona volontà e una formazione ad hoc via web, possa provvedere alla carenza di mascherine sul territorio.



"Chi aderirà al progetto - spiega il sindaco Andrea Abis - realizzerà le maschere nella propria abitazione. L'occorrente verrà distribuito dal personale comunale direttamente a casa. Una volta raccolte le adesioni, sarà condivisa la modalità di realizzazione delle mascherine, con un tutorial video".



Un modo diverso e utile per aiutarsi gli uni con gli altri a proteggersi, donando tempo e capacità. Gli aspiranti sarti da campo possono inviare una mail all'indirizzo staff.sindaco@comune.cabras.or.it o comunicare via Messenger dalla pagina Facebook istituzionale del Comune di Cabras.