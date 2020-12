Reuters

COMMENTA E CONDIVIDI











Nuovi lutti tra i medici a causa della pandemia di Covid: sono 4 i camici bianchi la cui morte è stata comunicata oggi dai presidenti degli Ordini. Tre di loro erano medici di famiglia. Salgono così a 237 i nomi che saranno ricordati sul memoriale della Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo). "Siamo tornati ai tempi di marzo - commenta il presidente Fnomceo Filippo Anelli - dobbiamo capire il perché di quella che è una vera e propria strage, specie nell'ambito della Medicina generale". "Continuiamo a credere che l'unico sistema per accelerare un decremento dei contagi sia quello di adottare misure restrittive. Un breve periodo di sacrificio per poi ridare fiato alle attività commerciali e produttive e soprattutto al servizio sanitario per assicurare cure idonee a tutti, malati di Covid 19 e soprattutto quelli in maggioranza non Covid": lo scrive su Facebook il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici, Anelli.



Nel frattempo sul fronte spostamenti i collegamenti ferroviari tra Svizzera e Italia saranno interrotti da giovedì. A partire dal 10 dicembre, fino a nuovo avviso, le Ferrovie federali Svizzere (Ffs) e Trenitalia interrompono i collegamenti tra Svizzera e Italia, riferisce oggi l'agenzia di stampa svizzera Keystone-Ats. Sono interessati sia il traffico a lunga percorrenza sia quello regionale TILO, precisa Keystone-Ats.



MARCHE

Sono 293 i positivi al covid nel percorso nuove diagnosi rilevati nelle ultime 24 ore nelle Marche. Secondo i dati del Servizio Sanità della Regione sono stati testati 3.510 tamponi: 2.120 nel percorso nuove diagnosi (di cui 698 nello screening con percorso Antigenico) e 1.390 nel percorso guariti. Il maggiore numero di casi, 89, in provincia di Pesaro Urbino, seguita dalla provincia di Ascoli Piceno con 68, Ancona con 62, Macerata con 47, Fermo con 16 e 11 da fuori regione.



TOSCANA

In Toscana sono 109.418 i casi di positività al Coronavirus, 428 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 3,1% e raggiungono quota 80.461 (73,5% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.661.394, 8.110 in piu' rispetto a ieri, di cui il 5,3% positivo. Sono invece 2.730 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 15,7% e' risultato positivo. A questi si aggiungono i 3.001 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 26.024, -7,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.588 (30 in meno rispetto a ieri), di cui 253 in terapia intensiva (stabili). Purtroppo, oggi si registrano 35 nuovi decessi: 17 uomini e 18 donne con un'età media di 82,7 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione. L'eta' media dei 428 casi odierni e' di 48 anni circa (il 14% ha meno di 20 anni, il 23% tra 20 e 39 anni, il 28% tra 40 e 59 anni, il 24% tra 60 e 79 anni, l'11% ha 80 anni o piu').



VENETO

Nuovo balzo nel numero dei contagiati in Veneto: nelle ultime 24 il bollettino della Regione ne conteggia 3.145 di nuovi. I casi attualmente positivi sono 79.748. I deceduti rispetto a ieri sono 113 in più. Il dato complessivo è di 4.374 morti da inizio pandemia.



BASILICATA

Sono 61 i nuovi positivi al Covid in Basilicata, nelle ultime 24 ore, dall'analisi di 1034 tamponi. Lo ha reso noto la task force regionale, aggiungendo che è deceduta una persona residente a Matera. In un giorno sono guariti 103 pazienti (in totale sono ora 2.509). I lucani attualmente positivi sono 6.166 e di questi 6.030 sono in isolamento domiciliare. In totale, le vittime del coronavirus sono salite a 178. I ricoverati scendono a 136: solo 15 pero' sono in terapia intensiva (sei a Potenza e nove a Matera). Dall'inizio dell'emergenza sono stati analizzati in Basilicata 162.939 tamponi, 151.827 dei quali sono risultati negativi.