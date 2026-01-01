Incendio in un padiglione del carcere di Sollicciano, 26 evacuati

Alcune celle del carcere di Sollicciano, a Firenze, sono state evacuate a causa di un principio d'incendio che ha causato la diffusione di fumi nella casa circondariale. Ventisei persone sono state portate fuori dall'edificio: cinque di loro sono state ricoverate al pronto soccorso per intossicazione da fumi, mentre altre quattro hanno rifiutato le cure e il trasporto. Due pazienti si trovano ora all'ospedale Torregalli, tre al nosocomio Careggi. Le persone soccorse dai sanitari erano tutte lucide, coscienti e fuori pericolo. Secondo il sindacato Uil Pa della Polizia penitenziaria di Firenze, il fuoco sarebbe stato innescato da una stufetta dell'infermeria di un reparto, tanto da generare «panico tra i detenuti ivi ubicati e il personale in servizio». La stufa «presumibilmente era accesa per riscaldare i locali che, come già denunciato diverse volte, continuano a essere poco riscaldati». «I detenuti sono stati messi tutti in sicurezza evitando fortunatamente gravi ripercussioni - afferma Antonio Mautone, segretario territoriale della sigla -. Siamo profondamente dispiaciuti, fortunatamente siamo solo a raccontare l'accaduto e nulla di più». «Le condizioni di freddo in cui vivono i detenuti all'interno di Sollicciano - aggiunge - e la presenza di stufette per riscaldare gli ambienti, come quelli sanitari, ci porta nuovamente a denunciare lo stato di totale abbandono in cui versa Sollicciano. Sono anni che denunciamo tutto questo, ma continuiamo a non essere ascoltati».

Il fuoco è stato spento dai pompieri che hanno dotato i reclusi di maschere per la respirazione, fatte indossare nel percorso fino a un'area sicura del penitenziario. I vigili del fuoco sono entrati nelle celle accompagnati dalla polizia penitenziaria. Sul posto tre squadre, il carro aria, autoscala e autobotte. Le cause sono in accertamento ma, intanto, i pompieri riferiscono che i locali dove è partito il fuoco sono stati messi in sicurezza e i fumi sono stati estratti.