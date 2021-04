Reuters

COMMENTA E CONDIVIDI













Sono 17.221 i nuovi contagi in Italia nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 13.708 di mercoledì ma con 362.162 tamponi, 22mila più di ieri. In leggero aumento il tasso di positività, al 4,7%, ma dopo i dati "pasquali" degli ultimi giorni, che risentivano dei pochi test effettuati, sembra confermato il trend in discesa (giovedì scorso i casi erano stati 23.649).

I decessi sono 487, contro il dato di mercoledì di 627 che però risentiva di alcuni recuperi.

Le vittime totali da inizio epidemia sono ora 112.861.

Ancora in calo i ricoveri: le terapie intensive che sono 20 di meno (ieri -60) con 259 ingressi del giorno, 3.663 in tutto, mentre i ricoveri ordinari calano di 465 unità (ieri -21), per un totale di 28.851. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.



TOSCANA

Sono 1.153 i nuovi casi Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana, che portano a 28.203 (in calo dello 0,5 per cento rispetto a ieri) le persone in questo momento positive al coronavirus. Crescono i guariti (+ 0,8 per cento, 1.282 in un solo giorno) e raggiungono quota 171.726 dall'inizio dell'epidemia, l'83,6 per cento dei 205.500 casi complessivi di positività registrati.

In ospedale sono ricoverati in 1.992 (sette persone in meno rispetto a ieri, meno 0,4 per cento), di cui però 285 in terapia intensiva (dieci in più, aumentate del 3,6 per cento). Tutti gli altri ammalati, 26.211 (142 in meno rispetto al giorno prima, una flessione dello 0,5 per cento), sono isolati a casi. I decessi comunicati nelle ultime ventiquattro ore assommano a venti: 13 uomini e 7 donne con un'età media di 80,8 anni. Sono questi i numeri più salienti del bollettino regionale inviato oggi a mezzogiorno alla Protezione civile nazionale.

I nuovi casi segnano un aumento dei positivi nelle ultime ventiquattro ore dello 0,6 per cento rispetto al totale del giorno precedente. Su 1.153 casi - 640 riscontrati nell'Asl Centro, 276 nella Nord Ovest e 237 nella Sud Est - 1.129 sono stati confermati con tampone molecolare e 24 attraverso il test rapido antigenico. I tamponi sono stati, rispettivamente, 16.513 e 11.716. Di questi il 4,1 per cento è risultato positivo. Se il campione preso a riferimento è invece quello dei soli soggetti testati (9.495, escludendo i tamponi di controllo), la percentuale sale al 12,1 per cento.



MARCHE

Sono 490 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore nelle Marche per un totale di 628.718 infezioni da inizio pandemia. È quanto emerge dal bollettino della Regione. Sono invece 20 i decessi comunicati per lo stesso arco temporale per un complessivo di 2.737. In calo i ricoveri Covid: - 4 il totale di cui -1 in intensiva, -5 in semintensiva e +2 in non intensiva: +65 i dimessi.



ABRUZZO

In Abruzzo sono 277 i nuovi positivi al Covid19, 58 in più rispetto a ieri. Il bilancio dei pazienti deceduti sale a 2.212 con altri 12 morti per coronavirus: 5 decessi in provincia di Pescara, 3 in provincia di Chieti, 2 in provincia dell'Aquila, uno in provincia di Teramo e un'altra persona deceduta in Abruzzo ma con residenza fuori regione. Del totale, 3 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl. I positivi di età inferiore ai 19 anni sono 42. Di questi 16 sono residenti nell'Aquilano, 15 in provincia di Chieti, 8 in provincia di Teramo e 3 in provincia di Pescara. Dall'inizio della pandemia sono complessivamente 67.155 i casi positivi al Covid 19 registrati in regione, compresi anche 54.656 guariti (375 in più rispetto a ieri). Attualmente i positivi sono 10.287, rispetto a ieri 110 in meno. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari al 4,6 per cento. Dall'inizio della pandemia sono stati eseguiti 921.041 tamponi molecolari (4.334 in più rispetto a ieri) e 365.677 test antigenici (1.724 rispetto a ieri). Sono 585 i ricoverati in area medica, 7 in meno rispetto a 24 ore fa. Sono 71 i posti letto occupati nelle terapie intensive, uno in meno rispetto a ieri ma con 3 nuovi ricoveri. Altre 9.631 persone, 102 in meno rispetto a 24 ore fa, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Del totale dei casi positivi, 17.318 risiedono in provincia di Pescara (25 in più rispetto a ieri), 17.206 in provincia di Chieti (+68), 16.475 in provincia dell'Aquila (117 in più rispetto a ieri), 15.446 in provincia di Teramo (+62). Risultano residenti fuori regione altri 531 positivi (+4) e per 179 sono in corso verifiche sulla provenienza.



VENETO

In Veneto sono 1.241 i nuovi casi di coronavirus su 44.878 tamponi, con tasso al 2,76%. I positivi totali sono 392.294. I ricoverati sono 2.268, -30: 1.947 in area non critica (-28) e 321 in terapia intensiva (-2). I decessi sono cresciuti di 24 unità per un totale di 10.861 dall'inizio della pandemia. Sono alcuni dei dati del bollettino Covid-19 del Veneto resi noti in conferenza stampa dal presidente della Regione, Luca Zaia.

LOMBARDIA

In Lombardia sono 2.537 i nuovi casi positivi (di cui 145 'debolmente positivi') e 130 i decessi, totale complessivo 31.503. I tamponi effettuati sono stati 54.280 (di cui 36.447 molecolari e 17.833 antigenici), per un totale di 8.514.418. I guariti/dimessi sono 644.850 (+2.705), di cui 5.276 dimessi e 639.574 guariti. I ricoverati in terapia intensiva sono 830 (-4), i ricoverati non in terapia intensiva 6.501 (-94).

I nuovi casi per provincia: Milano 675, di cui 256 a Milano città; Bergamo 166; Brescia 413; Como 165; Cremona 88; Lecco 59; Lodi 52; Mantova 123; Monza e Brianza 205; Pavia 152; Sondrio 59; Varese 324.