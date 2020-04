COMMENTA E CONDIVIDI











Gli infermieri si confermano la categoria sanitaria che conta il maggior numero di positivi: il 52% di tutti gli operatori. Lo comunica la Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche (Fnopi). Da inizio epidemia sono 26 gli infermieri deceduti per Covid-19, e 6.549 i contagiati, ben 1.049 in più rispetto a sabato scorso. Altri 5 medici sono morti a causa dell'epidemia di Covid-19. Il totale dei decessi, si apprende dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo), sale così a 94.





Il presidente Mattarella ringrazia gli operatori sanitari

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella è intervenuto in occasione della Giornata mondiale della salute, lodando gli operatori sanitari italiani in questa fase così difficile di lotta la coronavirus. "Le vicende drammatiche di questi giorni hanno mostrato di quanta generosità, professionalità, dedizione sono capaci gli operatori sanitari. Il nostro pensiero grato e riconoscente va alle infermiere e agli infermieri in prima linea, e con loro a tutti i medici degli ospedali e dei servizi territoriali, agli assistenti, ai ricercatori, a quanti operano nei servizi ausiliari: li abbiamo visti lavorare fino allo stremo delle forze per salvare vite umane e molti di loro hanno pagato con la vita il servizio prestato ai malati".





Infermieri: le carenze e il fronte COVID-19

Nella giornata mondiale della Salute (il 7 aprile di ogni anno) si è tornati anche a parlare del nodo della mancanza di infermieri in Italia, ce ne vorrebbero almeno 53mila in più. Barbara Mangiacavalli, presidente della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (FNOPI) ha rilanciato il tema:

“Ci rendiamo conto – aggiunge Mangiacavalli – della difficoltà di reperire personale e nessuno più degli infermieri ha coscienza della gravità e dell’emergenza in cui ci troviamo ed è per questo che, anche con la risposta di quasi 10mila professionisti alla call della Protezione civile per una task force di 500 infermieri da destinare alle aree più colpite, abbiamo dimostrato la volontarietà della nostra azione, della disponibilità e del nostro intervento. Un primo contingente di 81 infermieri è già partito, destinato in Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Trento e Valle d’Aosta, ma le carenze vanno risolte a monte e non è possibile doverle rincorrere durante un’emergenza così”.