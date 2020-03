Ansa

Superano quota 3 mila i decessi legati al coronavirus in 65 Paesi al mondo, di cui oltre 2.900 in Cina con oltre 88 mila contagiati a livello globale



Primi segni di rallentamento del virus in Italia: i pazienti malati sono 1.835, con 270 nuovi casi in meno ieri rispetto a domenica. I guariti salgono a 149 i guariti: 66 in più. I decessi sono 52.



A Roma positivi un poliziotto e un pompiere, ma i medici escludono un focolaio nella capitale. Sospese le lezioni universitarie alla Sapienza dopo che sono risultati positivi al test anche i familiari dell'agente. Questa settimana sarà decisiva per capire l'andamento dell'epidemia sul territorio italiano, secondo gli esperti. Positive anche due pazienti a Latina e Fiuggi.



In Puglia i casi salgono a 6. In Salento è risultato positivo un uomo di 58 anni ricoverato ad Aradeo.

Salgono a 14 i contagi in Toscana (5 confermati), con un caso sospetto a Laterina (Arezzo) e un altro a Prato, in attesa della validazione dell'Iss: si tratta di una giovane donna italiana che ha trascorso alcuni giorni a Bergamo, ora ricoverata nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Prato: le sue condizioni generali di salute sono definite buone.



Riprese le lezioni nelle scuole di Palermo

Oggi a Palazzo Chigi si terrà l'incontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri con i capi delegazione delle forze di maggioranza in vista del decreto che verrà votato in settimana per contrastare i contraccolpi economici dell'emergenza coronavirus. Entrato in vigore il decreto legge, firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che contiene le prime misure di sostegno economico per famiglie e imprese della zona rossa, e un primo pacchetto di aiuti per il turismo.



In Cina registrati 125 nuovi casi di coronavirus: è il livello più basso delle ultime sei settimane. Il Coronavirus ha comunque causato 31 morti aggiuntivi, tutti concentrati nella provincia epicentro dell’epidemia dell’Hubei, e così, secondo i numeri della Commissione sanitaria nazionale (Nhc), il totale dei decessi ha raggiunto quota 2.943. Le infezioni complessive sono 80.151. I casi di contagio hanno seguito un trend al ribasso negli ultimi giorni. Sette nuovi casi di coronavirus in persone ritornate dall’Italia la settimana scorsa.

Il Canada ha chiesto ai viaggiatori di ritorno dall’Iran di auto-isolarsi per 14 giorni, anche se non ci sono sintomi apparenti, per timore dell’epidemia.

In Corea del Sud 600 nuovi casi: il totale delle infezioni è di 4.812, con un allarmante incremento a Daegu, la città dove ha sede la Chiesa di Gesù Shincheonji, rivelatasi il vero focolaio dell’epidemia. Ci sono anche tre morti ufficiali in più per un totale di 28 decessi.

È salito ad almeno 102 il numero dei contagi negli Usa, fanno sapere i Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), segnalando che in 48 casi si tratta di contagiati all’estero e rimpatriati. Le vittime sono 6.