Operatori sanitari che svolgono tamponi per individuare eventuale positività al Covid-19 - ANSA

Il numero delle persone attualmente positive cala per il secondo giorno di fila: oggi sono 682 in meno di ieri (ieri sono state 337 in meno rispetto al giorno precedente). In tutto, i positivi sono 136.020, di cui 131.148 in isolamento domiciliare. I nuovi decessi registrati sono stati 52.

Sono in crescita i ricoveri negli ospedali: oggi i posti letto occupati da pazienti Covid sono 4.302, 86 in più di ieri. Contemporaneamente, è in lieve calo l’occupazione di posti di terapia intensiva: i pazienti Covid occupano oggi 570 posti, due in meno di ieri, con 32 nuovi ingressi giornalieri.

La regione con più casi è ancora la Sicilia, anche se in leggero calo da qualche giorno, con 943 nuovi contagi, seguita a distanza da Emilia Romagna (+513), Toscana (+313), Lazio (+295), Veneto (+274), e Lombardia (+177). I casi totali salgono così a 4.574.787.

I guariti sono 3.977 (ieri erano 5.602), per un totale dall'inizio della pandemia di 4.309.200.