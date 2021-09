Ansa/Angelo Carconi

Sono 3.797 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, in leggero calo rispetto ai 4.061 di ieri. Le vittime in un giorno sono state 52 (ieri erano state 63).

I tamponi molecolari e antigenici effettuati nell'ultima giornata sono stati 277.508, ieri erano stati 321.554. Il tasso di positività è dell'1,4%, stabile rispetto al dato di ieri.

I guariti sono 5.265 (ieri erano 5.466) per un totale di 4.419.537 da inizio pandemia.

Sono 489 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in calo di 16 rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 35 (ieri erano 30). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.553, 97 meno di ieri.

La regione con più casi odierni è la Lombardia con 488, seguita da Sicilia (+464), Veneto (+428), Lazio (+361) e Campania (+348). I casi totali dall'inizio dell'epidemia sono 4.653.696.