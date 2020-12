Il murale "Torneremo ad abbracciarci" di Zalando a Milano - Ansa

COMMENTA E CONDIVIDI











In calo come ogni lunedì nuovi contagi e tamponi in Italia. I casi sono 12.030 contro i 17.398 di ieri, ma con 40mila tamponi in meno, 103.584 oggi. Il rapporto positivi/tamponi rimane stabile all'11,6% (ieri 11,7).