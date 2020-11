Manifestazione statica degli studenti dei licei milanesi contro la didattica a distanza - Fotogramma

"Resto molto prudente, ma i nostri esperti del Cts ci dicono che la curva dei contagi si va stabilizzando. È ancora presto per dirlo, ma ci sono valide ragioni per credere che le ultime misure comincino a dare qualche risultato". Così il ministro della Salute Roberto Speranza su La Stampa, avvertendo che "i prossimi 7-10 giorni saranno decisivi". Per il vaccino, all'inizio avremo dosi per 1,7 milioni di persone (personale medico-sanitario e Rsa), ma per "le vere vaccinazioni di massa dovremo aspettare il secondo semestre del 2021".

"Vogliamo governare la curva, senza arrivare al lockdown totale. E si conferma la necessità di non mollare adesso" ribadisce il ministro. Quando alle previsioni sulle feste natalizie "mancano quaranta giorni, che sul piano epidemiologico sono un tempo molto lungo. La mia testa non è concentrata su quello che succederà tra un mese e mezzo, ma su quello che accadrà alla fine della prossima settimana. È su questo che ci giochiamo tutto, non sul cenone del 24 dicembre, con o senza i nonni o i parenti di primo grado. Questa, per me, è davvero una discussione lunare".

Basilicata, scuole chiuse. Anche l'Abruzzo verso la chiusura

Fra le Regioni, novità per Basilicata e Abruzzo, che vanno entrambe verso una chiusura autonoma delle scuole di ogni ordine e grado. "A seguito di una lunga riunione dell'Unità di crisi, si è deciso che, a partire dal 17 novembre e fino al 2 dicembre, chiuderanno le scuole primarie e secondarie di primo grado della Basilicata" ha reso noto il presidente della Basilicata, Vito Bardi, che ieri sera ha firmato l'ordinanza "che dispone - è specificato in un comunicato - la chiusura di tutte le scuole". Dallo scorso 11 novembre la Basilicata è "zona arancione".

Anche l'Abruzzo è pronto a passare, autonomamente, da zona arancione a rossa. "Nessuno può sfuggire alle responsabilità, questi non sono momenti per fare giochi politici e propagandistici ma sono momenti in cui prendere posizione e anticipare scelte. L'Abruzzo deve essere zona rossa con chiusura delle scuole", scrive su Facebook il vicepresidente della Regione, Emanuele Imprudente. Nelle prossime ore la firma dell'ordinanza. Il presidente Marco Marsilio ha recepito le valutazioni del Cts e dovrebbe firmare oggi un'ordinanza che prevede, tra l'altro, la chiusura delle scuole di ogni ordine e lo stop ai centri commerciali. Il Cts, si apprende, ha chiesto all'unanimità le nuove misure restrittive. Solo sul tema della scuola non c'è stata convergenza totale.

Il bollettino di domenica 15 novembre

Diminuiscono i nuovi positivi al Covid-19, nel bollettino rilasciato domenica: sono 33.979, in calo di 3.276 (erano 37.255 sabato). Ma diminuiscono sensibilmente anche i tamponi: sono 195.275, in calo di 32.420 (erano 227.695 sabato). Aumenta il rapporto positivi-tamponi, che arriva al 17,4% (era 16,3% sabato). Rimane stabile il numero dei nuovi decessi: 546 (544 sabato); si contano 45.229 morti dall'inizio della pandemia.

La regione con più casi si conferma la Lombardia: + 8.060, in totale 320.780. Segue il Piemonte con un aumento di 3.682 casi, poi la Campania (+3.771), il Veneto (+2.792), l'Emilia Romagna (+2.822), la Toscana (+2.653) e il Lazio (+2.612). Alla fine della classifica la Basilicata (+158) e il Molise (+85). I contagi salgono a 1.178.529 dall'inizio della pandemia.

Il numero dei guariti nella giornata di domenica è di 9.376, in lieve calo rispetto ai 12.196 di sabato, ed hanno raggiunto un totale di 420.810. Gli attualmente positivi sono 712.490, con un aumento di 24.055 (sabato +24.509).

I ricoveri ordinari sono aumentati di 649 casi (sabato +484), arrivando a un totale di 32.047. Le terapie intensive sono aumentate di 116 (sabato +76), raggiungendo i 3.422 posti occupati. In isolamento domiciliare ci sono attualmente 677.021 pazienti, 23.290 in più.