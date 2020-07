Rilevazione della temperatura sul Naviglio Grande a Milano - Fotogramma

Sono 201 i nuovi positivi (ieri 187) al Covid-19 da ieri in Italia. Un dato in crescita per il quarto giorno consecutivo. Il totale dei contagiati, dall'inizio dell'emergenza, sale quindi a 240.961. I decessi sono 30 (ieri 21), portando il totale a 34.818, e sono stati registrati in 4 regioni: Lombardia (21), Piemonte (5), Toscana (3), Emilia-Romagna (1). Tutte le altre regioni, comprese le province autonome di Trento e Bolzano, non hanno registrato alcun decesso.

Gli attualmente positivi sono 15.060 (- 195 rispetto a ieri). Meno di mille i ricoverati in reparto: 963 (-62), mai così pochi. Calano di 5 unità i ricoverati in terapia intensiva: sono 82. In isolamento domiciliare 14.015 pazienti. Tamponi effettuati: 53.243 (circa 2mila in meno rispetto a ieri). I dati, diffusi dal Ministero della Salute, sono disponibili sul sito della Protezione Civile.

La metà dei casi in Lombardia

E' di 98 nuovi contagiati e 21 morti il bilancio della pandemia da Covid-19 nell'ultima giornata in Lombardia. Un numero in forte rialzo rispetto ai giorni scorsi ma, viene sottolineato che si tratta di aggiornamenti "riferibili alla tempistica con cui le anagrafi comunali e gli ospedali comunicano tali dati". I tamponi effettuati sono stati 9.440 che portano il totale complessivo a 1.054.415. Dei 98 nuovi positivi, 30 avevano fatto test sierologici e 36 risultano "debolmente positivi". I guariti e i dimessi sono in totale 67.610 (+188), 65.267 guariti e 2.343 dimessi. Invariabo il numero dei pazienti in terapia intensiva: 41. I ricoverati non in terapia intensiva sono 241 (-36).

"Continua il decremento del numero dei ricoverati e aumenta quello dei guariti", commenta l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera. Dei 98 nuovi casi, 28 sono a Milano, di cui 17 in città; Bergamo 23; Brescia 9; Como 4; Cremona 5; Lecco 2; Lodi 3; Mantova 5; Monza e Brianza 2; Pavia 3; Sondrio 2: Varese 5.

La mappa del contagio

A Roma chiusi un centro estivo e un ristorante

Nel Lazio si registrano oggi 11 nuovi positivi e zero decessi. Degli 11 positivi, 6 sono a Roma città. I nuovi contagi hanno portato a Roma alla chiusura di un centro estivo e di un ristorante in zona Casilina L'Asl Roma 3 registra due nuovi casi: una coda del focolaio del bistrot di Fiumicino, un cliente risultato positivo al tampone drive-in, e uno all'accesso al pronto soccorso del Grassi di Ostia. È stata avviata l'indagine epidemiologica la quale ha evidenziato che il 26 giugno si è svolta una cena scolastica alla presenza di oltre 30 persone: ora saranno tutte sottoposte a test.

Calabria, non dichiara l'arrivo dal Bangladesh: rintracciato

L'Asp di Cosenza sta cercando di risalire ai contatti di un uomo atterrato a Lamezia Terme, in Calabria, proveniente da Dacca, capitale del Bangladesh, dopo uno scalo a Roma. Sul volo internazionale viaggiava un passeggero risultato positivo al coronavirus. L'uomo, un 41enne del Bangladesh che ha dichiarato di essere residente a Rende (Cosenza), non ha segnalato l'arrivo dall'estero e ha dunque evitato di sottoporsi alla quarantena, obbligatoria per chi arriva in Italia da fuori dall'area Schengen. Rintracciato dalle autorità, l'uomo è stato messo in quarantena e sottoposto a tampone.