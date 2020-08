COMMENTA E CONDIVIDI











Calano i contagi per coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della

Salute, si sono registrati 347 nuovi casi, 205 in meno rispetto all'aumento di ieri, che fanno salire il totale a 250.103. In aumento, invece, il numero delle vittime: 13 in un giorno a fronte alle 3 registrate venerdì. Complessivamente, le vittime dall'inizio dell'epidemia sono 35.203. Sono 305 i pazienti affetti da coronavirus che risultano guariti nelle ultime 24 ore.

Lo dicono i dati del contagio della Protezione civile. Il numero di dimessi/guariti da inizio pandemia, dunque, raggiungono quota 201.947.

​

🔴 #Coronavirus, aggiornamento quotidiano



• Attualmente positivi: 12.953

• Deceduti: 35.203 (+13, +0,04%)

• Dimessi/Guariti: 201.947 (+305, +0,15%)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 43 (+1)

• Tamponi: 7.212.207 (+53.298)



Totale casi: 250.103 (+347, +0,14%) — YouTrend (@you_trend) August 8, 2020

Contagiati i frati di Assisi

Otto novizi alloggiati nella struttura adiacente alla Basilica di San Francesco sono risultati positivi al coronavirus e sono stati messi in isolamento. I ragazzi risultati positivi, provenienti da diverse parti del mondo, sono entrati a far parte del noviziato - si legge sulla rivista online San Francesco - solo 5 giorni fa e non hanno avuto contatti con la comunità e i pellegrini. Le attività e la vita comunitaria continuerà con normalità in osservanza dei dispositivi previsti dalla legge e dal ministero della Salute.