Sono 9.116 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Lunedì erano stati 5.948. Sono invece 305 le vittime in un giorno (lunedì 256). Sono 315.506 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Lunedì 3 maggio i test erano stati 121.829. Il tasso di positività è del 2,9%% (ieri era al 4,9%, quindi il 2% in più).

CALABRIA



Sono 302 in più, rispetto al 3 maggio, le persone risultate positive al coronavirus in Calabria su 4.062 tamponi eseguiti. In Calabria finora sono stati sottoposti a test 726.583 soggetti per un totale di 784.856 tamponi eseguiti. Le persone risultate positive al coronavirus sono 61.227, quelle negative 665.356. Lo rende noto la Regione nel bollettino quotidiano dei dati relativi al Covid: dall'inizio dell'emergenza i decessi sono 1.040 (+5 rispetto a ieri), i guariti sono 46.040 (+535 rispetto al 3 maggio), inoltre attualmente i ricoveri sono 479 (dato invariato rispetto a ieri), di questi 40 in terapia intensiva. I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 64, Catanzaro 41, Crotone 55, Vibo Valentia 10, Reggio Calabria 132. Gli attualmente positivi sono 14.147.





EMILIA ROMAGNA



I numeri dell'epidemia da Coronavirus in Emilia-Romagna oggi registrano un calo importante soprattutto per i nuovi positivi: sono 488 su oltre 29.500 tamponi eseguiti, con una percentuale di positività dell'1,7% . L'età media dei nuovi positivi di oggi è 36,5 anni. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 16.049 tamponi molecolari. A questi si aggiungono anche 13.497 tamponi rapidi. Fino a oggi sono state somministrate 1.755.176 dosi di vaccino e di queste 589.362 sono seconde dosi. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 155 nuovi casi; seguono Reggio Emilia (62), Modena (51), Rimini (47). Poi Piacenza (35), Forlì (32), Ravenna e Cesena (entrambe con 30 nuovi casi). Quindi Parma (19), Ferrara (14) e infine il Circondario Imolese (13).



TRENTINO

Sono 87 i nuovi casi Covid registrati in Trentino, di cui 52 positivi al molecolare e 35 all'antigenico. È quanto emerge dal rapporto odierno dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della provincia autonoma di Trento. Nessun decesso Covid è stato registrato nelle ultime 24 ore. I molecolari hanno confermato inoltre 49 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Tra le persone contagiate oggi ci sono 44 asintomatici e 41 pauci sintomatici, tutti seguiti a domicilio. I giovani sono 21 (2 hanno tra 0-2 anni, 3 tra 3-5 anni, 5 tra 6-10 anni, 4 tra 11-13 anni e 7 tra 14-19 anni) e le classi in quarantena 80. Ci sono poi 6 nuovi casi in fascia 60-69 anni, 6 tra 70-79 anni e 4 di 80 e più anni. Negli ospedali le dimissioni sono pari ai nuovi ingressi (5) pertanto il totale dei pazienti ricoverati è pari a 85, di cui 17 in rianimazione.



LIGURIA

Sono altri 10 i decessi di persone positive al coronavirus registrati in Liguria, secondo l'ultimo bollettino diffuso dalla Regione: sale a 4.210 il numero delle vittime da inizio emergenza. Due di questi decessi risalgono al 14 gennaio e al 20 aprile, mentre gli altri 8 si sono verificati tra il primo maggio e il 3 maggio. In ospedale ci sono 549 pazienti covid, 9 in più di ieri. Di questi, 62 sono in terapia intensiva. Sono 161 i nuovi positivi, a fronte di 4.095 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.493 tamponi antigenici rapidi. Sul fronte vaccini, dei 706.880 consegnati, ne sono stati somministrati 646.458, ovvero il 91%.





LAZIO

Sono 803 i nuovi casi di positività al coronavirus accertati oggi nel Lazio, su oltre 15mila tamponi (+4.660 su ieri) e quasi 25mila antigenici. Si registra rispetto a ieri un incremento di casi pari a 142. I decessi sono 36 i decessi (+14) e +2.245 i guariti. Aumentano i ricoveri nei reparti ordinari, mentre diminuiscono quelli nelle terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 5%, ma se si considerano anche gli antigenici la percentuale scende al 2%. I casi a Roma città sono a quota 400. Lo riferisce l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù.