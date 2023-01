COMMENTA E CONDIVIDI













Riparte il pressing per allentare le maglie sul divieto di pubblicità per il gioco dell’azzardo. A riportare ora il tema in primo piano è un emendamento al decreto Milleproroghe, che è all’esame delle commissioni Affari costituzionali e Bilancio del Senato. Il testo, che come prima firma reca quella del senatore di Forza Italia Claudio Lotito (che è anche il presidente della squadra di calcio della Lazio; altri firmatari sono i forzisti Paroli, Occhiuto, Rosso e Silvestro), punta a modificare la legge del 2018 eliminando la dizione “anche indiretta” dal divieto di pubblicità in vigore per giochi e scommesse. In pratica, a esempio, le società sportive potrebbero tornare ad avere sulle proprie maglie, come sponsor, la scritta di una società del settore.

La stretta su questa pubblicità risale al “decreto Dignità” varato 5 anni fa dall’allora governo M5s-Lega. Con lo scopo di combattere i fenomeni di gioco patologico e il rischio di rovina economica per gli utenti, furono decisi un aumento della tassazione per gli operatori e, in particolare, il divieto totale di qualsiasi forma di pubblicità, diretta e indiretta, su qualsiasi mass media, nonché di quella relativa a ogni genere di sponsorizzazione per operatori bookmaker e casinò on-line e fisici. Si tratta, tuttavia, di un divieto che ha subito già un primo allentamento dopo le linee-guida diramate dall’Agcom, il Garante per le comunicazioni. Di fatto, nelle maglie della normativa diversi operatori hanno trovato una scappatoia facendo pubblicità lo stesso attraverso la promozione, però, della sezione di notizie legate al mondo sportivo, per lo più calcistico (quasi sempre proprio con lo stesso nome), che era già presente sulla loro piattaforma oppure creata ex novo. Per la serie, insomma, “fatta la legge, trovato l’inganno”.

Ora si assiste a questo nuovo tentativo di forzare la mano, anche se per la sola pubblicità indiretta. Raggiunto al telefono Lotito, il promotore dell’emendamento, non ci sta però a essere additato come una sorta di “lobbista dell’azzardo”: «Penso sia un’esigenza condivisa dal settore. Non è un emendamento che favorisce il gioco d’azzardo. Lo scriva: il presidente Lotito e la società Lazio che rappresento afferma il “numero uno” biancoceleste - sono contro la ludopatia e la promozione del gioco d’azzardo e siamo pronti a sostenere ogni iniziativa in tal senso, come abbiamo sempre fatto». L’imprenditore afferma di aver «posto solo un problema economico, perché non possiamo distruggere l’economia di un settore-chiave del Paese come lo sport: le società sportive già sono state le uniche ad avere ristori zero dopo la pandemia, mentre il cinema, ad esempio, ha avuto un miliardo a fondo perduto. E per questo - ricorda Lotito - già abbiamo subito attacchi per la norma sulle imposte arretrate delle società sportive che consente il pagamento rateizzato, con una maggiorazione del 3% dell’importo totale. Non accetto lezioni però sull’aspetto valoriale, dico solo che non possiamo essere contro la promozione di un marchio, perché di questo si tratta. Peraltro c’è un’ipocrisia: risiede nel fatto che questa modalità è tassativamente vietata in Italia, mentre in molte partite internazionali tutti gli spettatori - compresi i nostri - vedono sponsorizzazioni anche dirette di siti di scommesse».

Peraltro l’iniziativa di Lotito (autore anche di un altro emendamento che proroga di 2 anni i contratti sui diritti tv per il triennio 2021/24) dà sbocco a un movimento in atto già da tempo: a dicembre il ministro dello Sport, Andrea Abodi, aveva detto di trovare «irrituale che l’organizzatore dell’evento sportivo non abbia alcun beneficio da una catena che parte grazie ai suoi investimenti. Stiamo lavorando per rendere nuovamente legali pubblicità e sponsorizzazioni delle aziende del betting, anche per tutelare il gioco legale». Ora ci siamo: il tentativo è partito. In Parlamento il M5s è pronto a contrastarlo. Si vedrà la settimana prossima, quando l’esame entrerà nel vivo con la definizione delle proposte “segnalate” da portare avanti.