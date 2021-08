Ansa

Gli agenti della Polizia Postale stanno compiendo verifiche sui sistemi informatici della Regione Lazio, dopo che i pirati informatici stamani, attraverso un file immesso nel sistema, hanno avanzato la richiesta di un ingente riscatto in bitcoin.

L'attacco hacker al Centro elaborazione dati del Lazio, avvenuto ieri mattina, ha costretto al blocco delle prenotazioni per le vaccinazioni anti Covid e al rallentamento delle somministrazioni del vaccino. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica ha chiesto informazioni al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.

Accade la prima domenica d'agosto, mentre si tocca il 70% della popolazione adulta vaccinata. L'allarme scatta al mattino, tutti i siti di riferimento - Regione Lazio, Lazio Salute, prenota vaccini - risultano inaccessibili: a essere colpiti sono i sistemi informatici di LazioCrea, probabilmente da un ransomware, un tipo di malware che normalmente blocca l'accesso a portali Internet chiedendo un riscatto in cambio del ripristino. "Abbiamo segnalato alle autorità l'attacco e ringrazio tutti i dipendenti che da questa notte sono al lavoro per difendere la centrale e per tornare alla normalità", assicura il governatore del Lazio Nicola Zingaretti. Scattano immediatamente le indagini della polizia postale, che nelle prossime ore porteranno all'apertura di un fascicolo in Procura per capire perché e chi ha messo sotto scacco il sistema regionale.

Le prenotazioni sono state necessariamente sospese, mentre "le operazioni di somministrazione, che stanno regolarmente procedendo, potrebbero subire dei rallentamenti, poiché dovranno essere gestito manualmente l'inserimento dei dati", avvisava ieri mattina l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato che poi ieri pomeriggio ha confermato che "sono in corso tutte le attività di verifica tecnica per ripristinare l'operatività dei sistemi in totale sicurezza".

Il caso finisce anche all'attenzione del Copasir, il comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, con il presidente Adolfo Urso che spiega di aver chiesto informazioni al Dis e afferma che "l'attacco cibernetico alla Regione Lazio, che ha colpito anche il sistema di prenotazione vaccinale, evidenzia quanto sia importante proteggere le nostre infrastrutture dalle nuove minacce in rete e conferma l'urgenza di attivare la agenzia sulla sicurezza cibernetica per aumentare la resilienza del Paese".