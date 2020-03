Ansa

Un caso di positività a Covid-19 anche in Vaticano. Lo conferma stamani il direttore della Sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni: "Questa mattina sono stati temporaneamente sospesi tutti i servizi ambulatoriali della Direzione Sanità e Igiene dello Stato della Città del Vaticano per poter sanificare gli ambienti a seguito di una positività al COVID-19 riscontrata ieri in un paziente. Rimane però in funzione il presidio di Pronto Soccorso. La Direzione Sanità e Igiene sta provvedendo ad informare le competenti autorità italiane e nel frattempo sono stati avviati i protocolli sanitari previsti."

Un nuovo picco di contagi – il più consistente, 590 in un giorno – fa salire a 3.296 il bilancio dei casi di coronavirus in Italia. Un’epidemia che per ora non conosce sosta, e che divide l’Italia in due blocchi netti, ben visibili nella mappa del contagio: il Nord, con la Lombardia che continua a pagare il conto più salato (2.251 i casi, 98 le vittime sulle 148 a livello nazionale) e l’Emilia-Romagna e il Veneto che resistono, registrando numeri più contenuti ma tendenze opposte (la prima cioè sta assistendo a un aumento graduale dei contagi, il secondo a un contenimento). E poi il resto delle regioni: colpite, sì, come il Piemonte (108 casi) e la Marche (124), ma più spesso solo sfiorate, come Abruzzo, Umbria, la stessa Liguria (che s’è fermata a 28 casi). Dati che raccontano anche di un Paese diviso nell’anima, con il Basso Lodigiano in quarantena silente, paralizzato, la provincia di Milano rallentata dalla paura, coi negozi chiusi e le attività pubbliche ferme, e un Centrosud che invece avverte ancora l’emergenza come qualcosa di estraneo, fatta salva la novità – drastica per tutti – della chiusura delle scuole. Le buone notizie, in ogni caso, ci sono: al capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, chiamato ogni giorno al crudo bilancio numerico dell’epidemia, piace snocciolarle sempre prima di aggiornare il numero dei contagiati. E ieri sono state quella relativa al numero dei guariti – 414 – in costante aumento (il 50% rispetto al giorno prima) e il fatto che negli ospedali per ora non s’è registrata nessuna criticità, «fermo restando che in caso di necessità i pazienti verranno smistati nel resto degli ospedali italiani. Nessuno sarà lasciato morire» precisa un po’ seccato Borrelli, rispondendo alle domande insistenti dei giornalisti sul nodo delle terapie intensive. Che proprio in Lombardia, al cuore dell’emergenza, per ora tengono: « Nei nostri ospedali ci sono 1.169 persone ricoverate per coronavirus e 244 si trovano in terapia intensiva. Ma abbiamo ottenuto 321 posti in più nelle ultime ore, e questa per noi è una grande vittoria» spiega l’assessore alla sanità lombarda Giulio Gallera.

Intanto, sul fronte della scienza, arriva una notizia sorprendente: silenzioso e impercettibile, il primo focolaio dell’epidemia del nuovo coronavirus sarebbe infatti comparso in Germania, a Monaco, e potrebbe essere collegato a molti casi in Europa e agli stessi focolai italiani. A certificarlo, l’autorevole New England Journal of Medicine in un articolo pubblicato proprio ieri, nel quale si ricorda che un uomo di origini tedesche aveva manifestato i primi sintomi il 24 gennaio scorso. Si trattò del primo caso di Covid-19 registrato fuori dalla Cina, e così fu trattato dalla maggior parte dei media (anche italiani): un dipendente della società Webasto, con sede a Stockdorf, vicino a Monaco di Baviera, risultò positivo al virus dopo la visita di un’altra dipendente della stessa azienda in arrivo dalla Cina, la quale si era accorta a sua volta però dei primi sintomi della malattia quand’era già sul volo di ritorno verso la Repubblica popolare. Successivamente, risultarono positivi altri tre collaboratori della Webasto e iniziarono le procedure per individuare tutte le persone entrate con loro in contatto nel periodo precedente. Il caso fu particolare anche perché l’uomo, un 33enne, contagiò i suoi colleghi durante il periodo di incubazione, quando cioè non era sintomatico. «Va sfatato – ha commentato la virologa Ilaria Capua – il mito che l’Italia abbia diffuso il virus e il dato evidente è che la dinamica dell’infezione in Europa è diversa da quella raccontata finora ». Nuove mappe genetiche che trovano conferma anche negli studi condotti all’ospedale Sacco di Milano, che hanno osservato un’accelerazione del virus già nell’ultima settimana di dicembre e che nel ceppo lombardo hanno trovato parentela proprio con quelle tedesco.