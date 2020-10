Anche la solidarietà diventa digitale - Ail-Almaviva

Innovazione, velocità e solidarietà nella nuova applicazione mobile dell’Ail (Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma), implementata grazie al lavoro di Almaviva, gruppo italiano leader nell’innovazione digitale, per rispondere sempre meglio alle esigenze di rinnovamento dell’Associazione e dei suoi sostenitori. L’app Ail Eventi, già disponibile su tutti gli store digitali, è scaricabile gratuitamente su smartphone e tablet e consente di accedere a un mondo di servizi e informazioni utili e sempre aggiornate.



La sezione News consente di essere costantemente aggiornati sulle attività di Ail, sulle notizie in campo ematologico, sul volontariato e sul Terzo Settore. La sezione Manifestazioni è stata pensata per non perdere nessun appuntamento o iniziativa benefica di Ail, e poter essere così ancora più vicini ai pazienti ematologici e ai loro familiari.

La geolocalizzazione consentirà, durante le tradizionali manifestazioni Ail, di trovare in maniera estremamente semplice e rapida la postazione Ail più vicina e di acquistare Uova di Pasqua e Stelle di Natale anche tramite l’app, con il pagamento elettronico. Creando il proprio Profilo sarà infatti più facile e veloce eseguire Donazioni liberali e in piazza, per sostenere l’assistenza ai pazienti ematologici e la ricerca scientifica contro i tumori del sangue.