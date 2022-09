Mattarella nel suo seggio a Palermo - Ansa

Alle 12 l'affluenza alle urne è stata del 19,2%, in flessione molto lieve rispetto alle elezioni del 2018 (19,43% il dato parziale di cinque anni fa). Partecipazione in crescita dall'Emilia Romagna al Lazio, dalla Liguria alla Lombardia, con il Centro-Nord che in generale ha dati stabili o in crescita rispetto alle ultime votazioni per il Parlamento. Anche le Marche, colpite pochi giorni fa da una tragica alluvione, stanno rispondendo alla chiamata alle urne: a Senigallia la partecipazione è in aumento di un punto rispetto alle 12 di cinque anni fa. In un quadro generale sostanzialmente stabile, ad avere il segno "meno" sono Regioni del Sud come Campania, Calabria, Molise, Basilicata, con affluenze sul 12-13%. Anche in Sicilia e Sardegna affluenza bassa, intorno al 15%. In Campania, l'affluenza potrebbe essere stata condizionata da una forte bomba d'acqua che ha reso inaccessibili non pochi seggi per diverse ore della mattinata, con problemi di viabilità che solo in queste ore sono in via di soluzione. Code presso le sezioni si segnalano a Milano e Roma e nelle grandi città del Centro e del Nord, con qualche protesta per i tempi delle operazioni allungati dal "tagliando antifrode".

Il dato generale e parziale dell'affluenza alle 12 non confermerebbe tutte le preoccupazioni della vigilia sull'astensionismo. O meglio, rappresenterebbe un'Italia spaccata in due, tra una voglia di partecipare stabile o in crescita nel Centro-Nord e una pronunciata diserzione dalle urne al Sud. Il 4 marzo alle 12 avevano votato il 19,43% degli aventi diritti, con una forbice meno pronunciata tra Nord e Sud del Paese. Cinque anni fa, la partecipazione complessiva si fermò al 72,93%, in calo di 2,3 punti rispetto alle elezioni del 2013. Anche nel 2018 si votò in una sola giornata, quindi il trend delle elezioni 2022 è di una flessione molto lieve, inferiore per ora alle peggiori aspettative. Il Viminale fornirà il secondo dato dell'affluenza parziale dopo le 19.

In mattinata, intanto, quasi tutti i "big" e i vertici istituzionali si sono recati ai seggi. Il primo è stato Sergio Mattarella, che poco dopo le otto e mezzo è andato a votare nel suo seggio di Palermo. Il presidente della Repubblica, dopo avere espresso il proprio voto, ha stretto la mano al presidente di seggio e ha lasciato la scuola media Piazzi, senza rilasciare dichiarazioni. La gente in coda per votare ha rivolto garbatamente un saluto al capo dello Stato. Voto rinviato in serata invece per Giorgia Meloni: la ressa di fotografi e cronisti che la attendevano al seggio romano di via Beata Vergine del Carmelo a Roma ha spinto la leader di Fratelli d'Italia a rimandare il suo voto dopo le 22, rispetto alle 11 previste, per consentire agli elettori del suo seggio un voto sereno.



Ok con il pollice alzato all'uscita dal seggio e foto con alcuni elettori per Enrico Letta. Il segretario Pd è andato a votare stamattina nel suo quartiere a Testaccio a Roma ma non ha rotto il silenzio elettorale. Fuori dalla porta del seggio alcuni elettori lo hanno aspettato e gli hanno chiesto di fare un selfie. "Ciao, buona domenica" ha detto il segretario Pd ai fotografi che lo attendevano. Poi ha postato una foto con la scritta "Buon voto!" sui suoi profili social. Poco dopo le nove, ma a Milano, ha votato Matteo Salvini. Il leader del Carroccio ha risposto a lungo ai giornalisti che lo aspettavano, rompendo di nuovo il silenzio elettorale: "Conto che la Lega sia una forza parlamentare sul podio: prima, seconda o terza al massimo". E a chi gli chiedeva se il quarto posto sarebbe una sconfitta, Salvini ha replicato: "Gioco per vincere, non per partecipare".

Carlo Calenda ha votato al suo seggio di via del Lavatore 38 a Roma. "Votate, votate liberamente, senza condizionamenti e senza

paure. L'Italia è sempre più forte di chi la vuole debole" ha poi scritto il leader di Azione e del Terzo polo. "Come vuoi che

la passi? Angosciato! No, la passerò con mia moglie Violante e i figli" ha poi risposto ai giornalisti che lo aspettavano davanti al seggio. Voto a Firenze con la moglie Agnese per Matteo Renzi. "Noi abbiamo votato. Fatelo anche voi, qualunque sia la vostra opinione politica. La democrazia si alimenta con l'impegno di tutti", ha poi scritto su Twitter il leader di Italia viva. "Mi sembrava che ci fosse parecchia affluenza. Quindi vuol dire che la democrazia funziona", ha detto Romano Prodi dopo aver votato, in centro a Bologna, al liceo Galvani di via Castiglione.