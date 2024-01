La sede della Corte costituzionale a Roma - .

Non troppo di più, ma si può derogare a limite minimo di 18 anni tra adottato e adottante. Solo quando però l'adozione riguarda maggiorenni. È molto cauta la sentenza numero 5 emessa ieri dalla Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittimo un articolo del Codice civile (il numero 291, primo comma) che impediva al giudice di ridurre il divario di età nel caso di adozioni di maggiorenni.

Lo scostamento di età però deve essere "esiguo" e devono esserci motivi "meritevoli".

Il caso per cui il Tribunale di Firenze aveva coinvolto la Corte Costituzionale riguarda una donna toscana, sposata con un vedovo, che aveva chiesto l'adozione del figlio del marito e che dall'età di 5 anni aveva vissuto con la coppia. Evidentemente la signora era giovane, cioè aveva meno di 18 anni di differenza con il ragazzo, ora maggiorenne.

La Corte, nel motivare la sua decisione, ha spiegato che l'adozione di maggiorenni abbia perso la funzione esclusiva di trasmissione del cognome e del patrimonio. Oggi invece questo strumento giuridico viene usato per suggellare legami "affettivo-solidaristici", spesso in presenza di "famiglie ricomposte", dove alle preesistenti relazioni di parentela si aggiungono nuovi legami.

L'adozione di maggiorenni dunque oggi si declina come "ulteriore declinazione delle esigenze di solidarietà", anche in situazioni in cui persone, spesso anziane, affidano all'adozione il "rafforzamento di un vincolo solidaristico di fatto già instaurato con l'adottando".

Irragionevole quindi la regola sul divario di età "priva di un margine di flessibilità". La Corte ha infine individuato un "punto di equilibrio" tra la regola del divario di età fissata dal Codice civile e il "diritto all'identità della persona, anche nelle formazioni in cui esprime e forma la sua personalità", nell'accertamento rimesso al giudice che, caso per caso e nel "bilanciamento degli interessi coinvolti", dovrà valutare se esistano "motivi meritevoli che consentano di derogare alla previsione del codice civile nel caso in cui la riduzione di quel divario risulti esigua". L'intervallo dei 18 anni, quindi, continua a valere quale regola generale che richiama la necessità di conservare una "ragionevole limitazione del divario esistente in natura" tra genitore e figlio.