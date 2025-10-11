Pace, Nobel, l’età della vecchiaia: 5 notizie spiegate ai bambini

Le notizie della illy è un podcast di rassegna stampa per bambini di Ilaria Beretta. Ogni sabato, da settembre a giugno racconta e spiega ai bambini dai sei anni in su le notizie della settimana che sono apparse sui giornali italiani o su quelli stranieri. Dagli esteri alla politica, dalla cronaca all’economia: Le notizie della illy è il podcast per chi crede che anche i bambini abbiano il diritto di capire che cosa sta succedendo e che l’attualità non è mai troppo grande per essere spiegata ai più piccoli.

In questa puntata:

– I rappresentanti dello Stato di Israele e del gruppo terroristico palestinese Hamas, in guerra da due anni esatti nella Striscia di Gaza, hanno firmato la prima fase di un accordo di pace in venti punti, proposto dal presidente americano Donald Trump

– Questa settimana stati assegnati i premi Nobel, che ogni anno premiano chi ha fatto scoperte o opere straordinarie per l’umanità. Fred Ramsdell, che ha vinto quello per la Medicina, ci ha messo un po’ a venirlo a sapere: e non è una cosa rara

– Il nuovo, e già vecchio, primo ministro francese Sébastien Lecornu è stato in carica appena 27 giorni e il suo governo durato circa 14 ore. Ma nella storia c’è chi ha fatto peggio

– Il Parlamento europeo ha stabilito che d’ora in avanti i cibi a base di legumi, cereali o verdure non potranno più chiamarsi bistecche o burger, anche se visivamente ci assomigliano

– A che età si diventa vecchi? I bambini inglesi hanno risposto e hanno anche fatto un elenco delle attività che sono “pericolosi segnali” dell’età che avanza