Femminicidio nel Veronese, donna uccisa a coltellate dal suo compagno

Un’altra donna uccisa, a pochi giorni dall’omicidio di Luciana Ronchi, accoltellata a Milano. Questa volta è accaduto a Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona, dove una donna brasiliana è stata trovata senza vita nella casa in cui viveva con il compagno, anche lui brasiliano. L’uomo è stato arrestato dai Carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata colpita più volte con un coltello. A lanciare l’allarme sono stati alcuni amici, preoccupati perché non riuscivano a contattarla da sabato. Quando i militari sono entrati nell’appartamento, hanno trovato il corpo riverso a terra, con numerose ferite da arma da taglio. La donna, arrivata in Italia da alcuni anni, viveva in quell’abitazione da circa un anno e mezzo. In passato aveva già chiesto l’intervento dei Carabinieri per episodi di violenza domestica, ma poi aveva ritirato la denuncia. Proprio a causa del clima familiare difficile, le era stato tolto l’affidamento della figlia, nata da una precedente relazione. Il compagno, che non era in casa al momento del ritrovamento del corpo, è stato rintracciato e arrestato. Gli investigatori del Ris stanno effettuando i rilievi, mentre il medico legale dovrà stabilire data e ora del decesso. Secondo i dati più recenti del Viminale, sono ottanta le donne uccise in Italia dall’inizio dell’anno, e in più di metà dei casi l’autore è il partner o l’ex. Una scia che non accenna a fermarsi, nonostante le denunce, gli appelli e le misure di prevenzione introdotte negli ultimi anni.