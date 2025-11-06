Femminicidio Cecchettin: definitivo l'ergastolo per Turetta

È definitiva la condanna all'ergastolo per Filippo Turetta, condannato alla pena più severa in primo grado per avere ucciso Giulia Cecchettin l'11 novembre del 2023 a Fossò, in provincia di Venezia. A darne notizia sono gli avvocati della famiglia, Nicodemo Gentile e Stefano Tigani: «La corte d'Appello di Venezia ci ha informato in ordine alla propria decisione di non proseguire nell'impugnazione proposta. Una scelta che, a seguito della rinuncia all'appello da parte dell'imputato Filippo Turetta, riteniamo coerente, giusta e pienamente condivisibile. Infatti, la rinuncia dell'imputato rende definitiva la sentenza di primo grado e cristallizza, senza più margini di dubbio, la sussistenza dell'aggravante della premeditazione, che è tra le circostanze più gravi e subdole previste dal nostro ordinamento».

Un'aggravante che, proseguono i legali, «assume un significato ancora più drammatico in una vicenda omicidiaria caratterizzata, di fatto, da motivi abietti, arcaici e spregevoli, espressione di una visione distorta del legame affettivo e di un'idea di possesso che nulla ha a che fare con l'amore e il rispetto. La famiglia Cecchettin ha affrontato ogni fase del processo con dolore profondo, ma anche con straordinaria dignità. Oggi sente l'esigenza di voltare pagina, di interrompere quel circuito giudiziario che, inevitabilmente, continuava a riaprire la ferita». E, infine, l'auspicio che il femminicidio di Giulia Cecchettin sia sorgente di cambiamento: «Con la definitiva affermazione delle gravissime responsabilità dell'imputato Filippo Turetta, resta ora un impegno essenziale: trasformare il dolore in consapevolezza, affinché la società - a partire dai più giovani - possa riconoscere, prevenire e contrastare le radici profonde della violenza di genere».