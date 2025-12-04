Milano-Cortina, al via il lungo viaggio della Fiamma Olimpica

Con la consegna ufficiale all’Italia, parte il lungo viaggio della fiamma olimpica che da Roma percorrerà l’intero stivale fino ad arrivare a Milano il prossimo 6 febbraio per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Milano-Cortina allo stadio San Siro. Il viaggio della Fiamma Olimpica inizierà in particolare il giorno di San Nicolò, sabato 6 dicembre dall'iconico stadio dei Marmi a Roma. Il convoglio che accompagnerà il viaggio in Italia della Torcia Olimpica sarà lungo quasi 200 metri e si muoverà ad una velocità di circa 4 chilometri orari. Ogni giornata inizierà alle 7.30 e terminerà intorno alle 19.30 con l'accensione del braciere nella città di tappa. Sono in tutto 10.001 i tedofori che saranno anche ambasciatori dei Giochi olimpici. Ogni giornata di staffetta si concluderà con l’accensione del braciere, un momento di festa e di partecipazione che segnerà il culmine delle attività nel luogo della city celebration.

Luoghi iconici, memoria collettiva e un viaggio nel cuore dell’Italia

Dal Colosseo alla Fontana di Trevi, dal Duomo di Milano al Canal Grande di Venezia, la Fiamma attraverserà simboli del nostro patrimonio culturale, insieme a luoghi che rappresentano resilienza e rinascita, come Amatrice e il quartiere Scampia. «L’itinerario è stato pensato per valorizzare i paesaggi più suggestivi del Paese e le storie di talento, coraggio e solidarietà che lo animano» – sottolinea Maria Laura Iascone, Direttrice delle Cerimonie della Fondazione. «Un percorso che celebra la creatività e l’inclusione, valori che i Giochi portano nel mondo». Sarà a Napoli per Natale, festeggerà il Capodanno a Bari, e il 26 gennaio 2026 tornerà a Cortina d’Ampezzo, esattamente 70 anni dopo la Cerimonia d’Apertura dei Giochi del 1956, prima di concludere il suo percorso a Milano, entrando a San Siro la sera del 6 febbraio 2026. Il Viaggio sarà arricchito da iniziative che condurranno la Fiamma in luoghi straordinari: come l’ascesa a Punta Gnifetti sul Monte Rosa (4.554 metri), la visita alla Cascata delle Marmore, la magia della Costiera Amalfitana illuminata dai tedofori, il passaggio sull’acqua lungo il Canal Grande di Venezia. La Fiamma è un simbolo di unità e pace; porta con sé un messaggio universale che trascende confini e differenze, invitando ogni persona a partecipare a un evento di assoluta rilevanza globale. Il suo passaggio rappresenta, infatti, i valori fondamentali del movimento Olimpico, incarnando i sentimenti di Amicizia, Pace, Speranza e Spirito di Squadra.

Il viaggio della Fiamma Olimpica: 12mila chilometri attraverso 110 province

Durerà in tutto 63 giorni il lungo viaggio della Fiamma Olimpica da Nord a Sud, 60 tappe in Italia e 12mila chilometri da percorrere toccando tutte le 110 province della penisola. Il Viaggio è iniziato il 26 novembre 2025 a Olimpia, con l’accensione del sacro fuoco che è arrivato in in Italia, a Roma, il 4 dicembre da dove, due giorni dopo, inizierà il suo percorso che è pensato anche per rendere omaggio al grande patrimonio storico culturale del nostro Paese che vanta il maggior numero di siti Unesco al mondo: la Fiamma illuminerà molti dei 60 luoghi iscritti nella lista dei patrimoni dell’umanità.