Emma Bonino in terapia intensiva, oggi il bollettino medico

È atteso per questa mattina il bollettino medico sulla salute di Emma Bonino, da domenica sera ricoverata all'ospedale romano Santo Spirito in terapia intensiva per insufficienza respiratoria. Nata nel 1948, radicale della prima ora, Emma per anni ha combattuto contro un tumore ai polmoni diagnosticato nel 2015. Dopo 8 anni di cure, nel 2023 aveva annunciato la conclusione vittoriosa delle terapie. Il suo percorso nella politica si è dipanato tra incarichi istituzionali e battaglie per i diritti civili, tra cui quelle per la legalizzazione dell'aborto, contro il nucleare e per la liberalizzazione delle droghe leggere. Sul piano internazionale si è impegnata per l'abolizione della pena di morte e contro la fame nel mondo. Deputato dal 1976 al 1994, è stata presidente del Partito radicale transnazionale dal 1991 al 1993, e dal 1993 al 1994 ha ricoperto la carica di segretario. Eletta al Parlamento europeo nel 1979 e nel 1984, è stata riconfermata nelle elezioni europee del giugno 1999, alle quali si è presentata con una propria lista denominata Lista Bonino ottenendo l'8,5% dei consensi. Ha mantenuto la carica di deputato europeo fino al maggio 2006: a seguito della vittoria del centrosinistra nelle elezioni politiche è stata eletta deputato per la Rosa nel pugno e nominata ministro per il Commercio Internazionale e per le Politiche Europee nel governo Prodi. Alle elezioni politiche del 2008 si è candidata nelle liste del Partito democratico ed è stata eletta senatrice, divenendo vicepresidente del Senato. Emma Bonino già nell'ottobre del 2024 era stata ricoverata per problemi respiratori. Dimessa dopo una settimana, il 5 novembre aveva ricevuto a sorpresa la visita di papa Francesco.