A Legnago sono nati 10 bambini in 26 ore

Nascite record nel Veronese. In poco più di 26 ore, all’ospedale di Legnago (Verona) hanno visto la luce dieci bambini. La prima nata è stata Vittoria Stella Marianna, nata alle 9.05 di giovedì 4 dicembre, mentre l’ultima è stata Livia Vittoria alle 11.30 del giorno dopo. Nel frattempo, elenca l’Ulss 9 Scaligera, venivano al mondo anche Ginevra, Anastasia, Youssef, Amin, Youssef, Tasnim, Lion e Sophia Sole: cinque femmine e cinque maschi, per altrettanti fiocchi rosa e azzurri appesi fuori dalle stanze. Una giornata da record, per una realtà che gestisce 750-800 parti all’anno. I piccoli stanno tutti bene e superano tutti i 3 chilogrammi di peso, così come stanno bene le loro mamme, accompagnate nel parto e nei momenti successivi dal team di ostetriche, ginecologi, pediatri, infermiere dell’ostetricia e dell’assistenza neonatale e operatrici socio sanitarie dell’Unità operativa complessa di Ostetricia-Ginecologia di Legnago.

«È importante sottolineare come la forza di questo gruppo di lavoro nasce dalla capacità di collaborare nei diversi ambiti - afferma la direttrice dell’Unità operativa Paola Pomini -. In questo momento in cui la natalità italiana è in diminuzione, sembra un messaggio di forte auspicio». Una buona notizia proprio quando a causa dell’inverno demografico la popolazione italiana continua a diminuire drasticamente. Nel 2024 il saldo tra nuovi nati e decessi è stato negativo di 281.000 persone.