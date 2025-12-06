Natale, tredicesime più ricche e 10 miliardi per i regali

Confcommercio stima entrate e consumi al rialzo per il Natale 2025. Con l'arrivo delle tredicesime, che saranno più alte, l'ufficio studi della confederazione ipotizza una spesa di quasi 50 miliardi di euro da parte delle famiglie. Una crescita di quasi 2,4 miliardi rispetto allo scorso anno, che si traduce in una spesa media per consumo a famiglia pari a 1.064 euro. Per quanto riguarda i soli regali di Natale, le cifre superano i 10 miliardi di euro con una spesa media di 211 euro a persona. Si tratta di un record dal 2020, quando prese avvio la pandemia di Covid-19. In generale, secondo un sondaggio di Confcommercio, meno persone stanno pensando di trascorrere una fine dell'anno al risparmio.

Le aspettative positive di Confcommercio partono dall'analisi del contesto economico che vede «un'inflazione ormai sotto controllo, l'occupazione ai massimi e un maggior reddito disponibile» e guardano con attenzione anche al «buon andamento delle vendite durante la Black Week con un giro d'affari di 5 miliardi di euro, +20% rispetto all'anno scorso». Per questo «i consumi delle famiglie - che tra il 2019 al 2025 sono rimasti deboli crescendo solo dello 0,8% - potrebbero registrare un miglioramento a dicembre». Secondo il calcolo di Confcommercio, ogni famiglia avrà a disposizione 1.964 euro per le spese di dicembre: 53 euro in più rispetto al 2024 e 215 in più rispetto al 2008.

Gli italiani hanno però aumentato anche altre voci di consumo negli ultimi dieci mesi del 2025. Si dedicano un po' di più al tempo libero e servizi ricreativi, come musei, cinema e teatri, (+17%) e al benessere personale (+4%). Sale anche chi si regala un nuovo elettrodomestico (+10,5%) o sceglie di mangiare più spesso al ristorante (+0,8%). «Consumi - chiosa Confcommercio - che potrebbero crescere ulteriormente in questa parte finale dell'anno».