Caporalato di lusso, Giappone al femminile, la scienza del ritardo: 5 notizie spiegate ai bambini

La nuova puntata de Le notizie della Illy, il podcast di rassegna stampa per i più piccoli
December 6, 2025
Le notizie della illy è un podcast di rassegna stampa per bambini di Ilaria Beretta. Ogni sabato, da settembre a giugno racconta e spiega ai bambini dai sei anni in su le notizie della settimana che sono apparse sui giornali italiani o su quelli stranieri. Dagli esteri alla politica, dalla cronaca all’economia: Le notizie della illy è il podcast per chi crede che anche i bambini abbiano il diritto di capire che cosa sta succedendo e che l’attualità non è mai troppo grande per essere spiegata ai più piccoli.
In questa puntata:
- Un gruppo di magistrati di Milano ha chiesto a 13 marchi di alta moda di consegnare una serie di documenti per verificare che il modo e le persone che producono quei capi d’abbigliamento griffati non siano sfruttati.
- Per la prima volta il Giappone ha un primo ministro donna ma ora le signore stanno puntando al trono dell’imperatore. E il merito è della giovanissima principessa Aiko
- La classifica del quotidiano Sole 24 Ore mette in fila le province migliori in cui vivere: la montagna batte il mare
- Perchè alcune persone sono sempre puntuali e altre sempre in ritardo? La domanda se la pongono da decenni gli scienziati e ora la rivista National Geographic ha provato a fare ordine tra tutte le scoperte
- Sapere esattamente quanti pachidermi vivono in un certo territorio non è facile, così alcuni scienziati hanno scelto un metodo un po’ strano e puzzolente

