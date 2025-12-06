Caporalato di lusso, Giappone al femminile, la scienza del ritardo: 5 notizie spiegate ai bambini
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Altri episodi
Per l’ultimo bando 135mila domande per 60mila posti. La presidente della Cnesc Laura Milani: «Nel 2026, per ora, solo 40mila disponibilità. Speriamo in un aumento di risorse»
Politica, moda e spettacolo a Cinecittà per "Brunello, il visionario garbato", opera di Tornatore nelle sale dal 9 dicembre. «C'è bisogno di più umanità e di posti belli»
Roma accende il braciere di Milano-Cortina 2026: inizia così il viaggio della torcia, lungo 12 mila chilometri attraverso l'Italia fino alla cerimonia di apertura a Milano il 6 febbraio. Dal Quirinale l'appello alla pace nel mondo, nel ricordo del ruolo simbolico dei Giochi
La nuovo infrastruttura informatica conterrà tutti gli interventi attivati per le persone. Per il Piano triennale 3 miliardi, valutazione unica della disabilità e progetti personalizzati
Il Direttore del Csm di Monfalcone racconta come anche attraverso le attività le persone si riappropriano della vita. Un approccio che non si ferma al farmaco