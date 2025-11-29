Piani di pace, la casa nel bosco, una nascita affollata: 5 notizie spiegate ai bambini

Le notizie della illy è un podcast di rassegna stampa per bambini di Ilaria Beretta. Ogni sabato, da settembre a giugno racconta e spiega ai bambini dai sei anni in su le notizie della settimana che sono apparse sui giornali italiani o su quelli stranieri. Dagli esteri alla politica, dalla cronaca all’economia: Le notizie della illy è il podcast per chi crede che anche i bambini abbiano il diritto di capire che cosa sta succedendo e che l’attualità non è mai troppo grande per essere spiegata ai più piccoli.

In questa puntata:

– Si discute un piano per far finire la guerra tra Russia e Ucraina che ormai continua da quasi quattro anni. Ognuno - Stati Uniti, Europa ma anche Russia e Ucraina - ha proposto il proprio, organizzato in punti più o meno numerosi.

– In un piccolo paese dell’Abruzzo, in una casa nel bosco senza corrente e un solo bagno esterno, vive una coppia con i loro tre figli: una bambina di 8 anni e due gemelli di 6. Hanno scelto di stabilirsi lì per essere a contatto diretto con la natura ma secondo i giudici i bambini sono troppo isolati dal mondo (non vanno neppure a scuola) e sono stati trasferiti in un’altra casa.

– Mercoledì è stata accesa la torcia olimpica, simbolo del più grande evento sportivo del mondo. La fiaccola parte da Olimpia, in Grecia, e con un percorso a staffetta arriverà a Milano dove dal 6 febbraio si disputeranno i Giochi Olimpici invernali

– Sulle strade italiane potrebbero presto arrivare i cartelli verdi che non impongono obblighi e divieti a veicoli e persone in circolazione ma consiglieranno un buon comportamento.

– Un ospedale di Berlino ha raccontato che nel suo reparto maternità sono venuti al mondo cinque gemellini, tutti insieme: un evento rarissimo.