New York, isole senza fumo, 25 anni di stazione spaziale: 5 notizie spiegate ai bambini

La nuova puntata de Le notizie della Illy, il podcast di rassegna stampa per i più piccoli
November 8, 2025
Le notizie della illy è un podcast di rassegna stampa per bambini di Ilaria Beretta. Ogni sabato, da settembre a giugno racconta e spiega ai bambini dai sei anni in su le notizie della settimana che sono apparse sui giornali italiani o su quelli stranieri. Dagli esteri alla politica, dalla cronaca all’economia: Le notizie della illy è il podcast per chi crede che anche i bambini abbiano il diritto di capire che cosa sta succedendo e che l’attualità non è mai troppo grande per essere spiegata ai più piccoli.
    
In questa puntata:
– Trentaquattro anni, nato in Africa e con il sogno di permettere anche ai più poveri di abitare nella città più grande degli Stati Uniti: Zohran Mamdani è stato eletto sindaco di New York e la sua elezione ha fatto scalpore.
– A Parigi ha aperto il suo primo negozio fisico la catena di abbigliamento cinese Shein che rappresenta meglio di qualsiasi altra azienda il meccanismo della moda usa-e-getta.
– Le Maldive impediscono a turisti e abitanti nati dopo il 1° gennaio 2007 di acquistare sigarette e tabacco: è il primo Paese al mondo a farlo.
– La stazione spaziale internazionale compie 25 anni. In un quarto di secolo ha ospitato quasi trecento astronauti e ora si prepara per la pensione.
– La Svizzera vorrebbe che lo yodel, il suo canto tradizionale, fosse riconosciuto come patrimonio dell’umanità dall’Unesco. 

Da altri Podcast