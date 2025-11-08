New York, isole senza fumo, 25 anni di stazione spaziale: 5 notizie spiegate ai bambini
Nel nostro Paese ci sono sigle sconosciute ai più, che rimandano a luoghi di dolore sociale nascosto. Chi è al potere tende a cancellare questi spazi e chi li abita: eppure le emergenze lì dentro sono in crescita
Al convegno diocesano di sabato, l'arcivescovo Delpini ha parlato del rischio di «sfilacciamento» nelle relazioni e ha elogiato «le forze che si muovono per il bene». Durante il confronto con Caritas ambrosiana, ribadita la necessità di interventi per la casa e per il lavoro
A Verona si è riunito il Forum delle scuole per l'educazione nonviolenta. Pronta la Flotilla dei bambini: lettere contro la guerra ai grandi del mondo
Il sociologo: il sistema penitenziario dovrebbe portare i libri in Tribunale, i detenuti non interessano più a nessuno. Siamo in regressione, cresce l'intolleranza anche linguistica e viene meno l'idea di comunità
Nella ricerca sui 16-24enni promossa dalla presidenza del Consiglio, uno su tre viene influenzato da testi di canzoni che incitano all'eccesso (non solo di droghe). Tra le proposte dei tecnici alla Conferenza sulle dipendenze, quella di inserire il gaming disorder nei Lea
Fai-Cisl: meno di 20 milioni sui 200 previsti dal Pnrr per liberare i lavoratori dalle baraccopoli. Flai Cgil: sui braccianti stranieri è un fallimento eclatante. Soltanto 11 i piani approvati sui 37 presentati dai Comuni, escluse le situazioni di maggior emergenza